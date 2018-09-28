28 сентября 2018, 07:25

Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Турист из Орска получил травмы при неудачном прыжке с парашютом в Баксанском ущелье, после чего был спущен с горы и доставлен в больницу.

По данным МЧС, 27 сентября в районе села Бедык Эльбрусского района Кабардино-Балкарии парашютиста из Орска при открытии купола развернуло в сторону скалы, от удара он получил травмы и не смог самостоятельно передвигаться.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали пострадавшего с горы, и передали работникам скорой помощи. Турист доставлен в центральную районную больницу города Тырныауза, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"Кавказский узел" также информировал, что вечером 27 сентября спасатели в Кабардино-Балкарии спустили с горы и отправили в больницу парапланериста из Подмосковья, который 26 сентября совершил жесткую посадку в Черекском районе.

Примечание:

"Спасатели начали поиски парапланериста в горах Кабардино-Балкарии", "Парапланерист пострадал при жесткой посадке в горах Кабардино-Балкарии", "Названа причина смерти парапланериста в Кабардино-Балкарии".

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