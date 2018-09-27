Спасательная операция на Эльбрусе. Фото ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии http://07.mchs.gov.ru/

27 сентября 2018, 09:26

Спасатели начали поиски парапланериста в горах Кабардино-Балкарии

Группа из восьми спасателей направилась сегодня в Черекское ущелье к парапланеристу из Подмосковья, который запросил помощь после жесткой посадки.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 сентября житель Московской области попросил спасателей о помощи после жесткой посадки на параплане в Черекском ущелье. Он сообщил, что у него есть запас воды и еды на два дня, и спасатели решили отложить его поиски до наступления светлого времени суток.

Сегодня утром на поиски парапланериста отправились восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Поиски парапланериста будут проводится вблизи с.п. Безенги ориентировочно на высоте 1600 метров", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Примечание:

"Возобновлены поиски парапланериста в Приэльбрусье", "Российский парапланерист избит в Гудаури", "Парапланеристка из Карачаево-Черкесии выиграла чемпионат России".

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