Спасатели начали поиски парапланериста в горах Кабардино-Балкарии

27 сентября 2018, 09:26

Группа из восьми спасателей направилась сегодня в Черекское ущелье к парапланеристу из Подмосковья, который запросил помощь после жесткой посадки.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 сентября житель Московской области попросил спасателей о помощи после жесткой посадки на параплане в Черекском ущелье. Он сообщил, что у него есть запас воды и еды на два дня, и спасатели решили отложить его поиски до наступления светлого времени суток.

Сегодня утром на поиски парапланериста отправились восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Поиски парапланериста будут проводится вблизи с.п. Безенги ориентировочно на высоте 1600 метров", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.