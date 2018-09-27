27 сентября 2018, 09:26
Спасатели начали поиски парапланериста в горах Кабардино-Балкарии
Группа из восьми спасателей направилась сегодня в Черекское ущелье к парапланеристу из Подмосковья, который запросил помощь после жесткой посадки.
Как писал "Кавказский узел", вечером 26 сентября житель Московской области попросил спасателей о помощи после жесткой посадки на параплане в Черекском ущелье. Он сообщил, что у него есть запас воды и еды на два дня, и спасатели решили отложить его поиски до наступления светлого времени суток.
Сегодня утром на поиски парапланериста отправились восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Поиски парапланериста будут проводится вблизи с.п. Безенги ориентировочно на высоте 1600 метров", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"Возобновлены поиски парапланериста в Приэльбрусье", "Российский парапланерист избит в Гудаури", "Парапланеристка из Карачаево-Черкесии выиграла чемпионат России".
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27 сентября 2018, 09:26
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Спасатели начали поиски парапланериста в горах Кабардино-Балкарии
Группа из восьми спасателей направилась сегодня в Черекское ущелье к парапланеристу из Подмосковья, который запросил помощь после жесткой посадки.
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