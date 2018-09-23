Названа причина смерти парапланериста в Кабардино-Балкарии

23 сентября 2018, 18:45

Во время соревнований по парапланеризму в Чегемском районе Кабардино-Балкарии у спортсмена из Подмосковья остановилось сердце, сообщило Минспорта республики.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября участник соревнований по парапланеризму получил смертельные травмы во время жесткой посадки в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Как сообщили спасатели, 57-летний житель подмосковного Королева "отклонился от маршрута и летел на малой высоте".

57-летний Вячеслав Матайбаев, умерший во время чемпионата России по парапланерному спорту «Параплан — парящий полет» в Чегемском ущелье, был хорошо подготовленным профессиональным спортсменом и не раз принимал участие в полетах, сообщило министерство спорта Кабардино-Балкарии.

Согласно выводам судмэдэкспертов, к жесткой посадке и смерти парапланериста мог привести сердечный приступ. "Предварительное вскрытие показало,что у Матайбаева произошла остановка сердца", - говорится в сообщении, опубликованном 22 сентября на сайте ведомства.

По данным Минспорта, родные Матайбаева сегодня вылетели в Кабардино-Балкарию. Сотрудники министерства выразили соболезнования семье и близким спортсмена.