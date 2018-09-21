Парапланерист из Подмосковья погиб в горах Кабардино-Балкарии

21 сентября 2018, 22:23

Участник соревнований по парапланеризму получил смертельные травмы во время жесткой посадки в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня вечером. На помощь пострадавшему выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В 20.30 мск спасатели обнаружили пострадавшего спортсмена - мужчина, 57-летний житель подмосковного Королева, "получил травмы, несовместимые с жизнью", его передали сотрудникам правоохранительных органов, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Погибший мужчина был участником соревнований по парапланеризму. Неподалеку от горы Ак-Кая парапланерист "отклонился от маршрута и летел на малой высоте", пояснил руководитель Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.

"На момент обнаружения спортсмен не подавал признаков жизни", - процитировал сегодня Гулиева ТАСС.

"Кавказский узел" писал также о жесткой посадке парапланериста из Волгограда в Чегемском районе Кабардино-Балкарии в конце апреля. Спортсмен получил травму ноги и был передан врачам.