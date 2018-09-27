27 сентября 2018, 20:27

Спасатели эвакуировали парапланериста в горах Кабардино-Балкарии

Парапланерист, совершивший жесткую посадку в Черекском районе 26 сентября, спущен с горы и направлен в больницу Нальчика, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 сентября житель Московской области попросил спасателей о помощи после жесткой посадки на параплане в Черекском ущелье. Он сообщил, что у него есть запас воды и еды на два дня, и спасатели отправились на его поиски сегодня утром.

Спасатели нашли пострадавшего парапланериста и, спустив вниз, передали его работникам службы медицины катастроф. Состояние мужчины удовлетворительное, его отправили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, сообщается на сайте главного управления МЧС России по КБР.

Спасательные работы были завершены сегодня в 19.01 мск, в них принимали участие восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, отмечается в сообщении.

Примечание:

"Возобновлены поиски парапланериста в Приэльбрусье", "Российский парапланерист избит в Гудаури", "Парапланеристка из Карачаево-Черкесии выиграла чемпионат России".

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