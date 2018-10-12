12 октября 2018, 21:33

Налоговик в Карачаево-Черкесии получил условный срок за взятку

Замначальника отдела камеральных проверок Федеральной налоговой службы по Черкесску признан виновным в получении взятки и приговорен к семи годам лишения свободы условно, сообщил сегодня Следком.

"Кавказский узел" ранее писал, что начальник отдела камеральных проверок Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии и его заместитель в июне 2017 года были заподозрены в получении взятки в сумме 200 тысяч рублей от руководителя фирмы.

Судом установлено, что замначальника отдела ФНС в Черкесске предложил директору фирмы передать 200 тысяч рублей за прекращение камеральной налоговой проверки. "Чиновник лично получил от потерпевшего взятку в сумме 200 тысяч рублей за незаконные действия, после чего сразу был задержан с поличным", - проинформировало следственное управление Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии.

Замначальника отдела камеральных проверок признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, сообщается сегодня на сайте ведомства. 

О результатах расследования в отношении начальника отдела камеральных проверок ФНС по Карачаево-Черкесии Следком не сообщил.

Примечание:

"Директор школы в Карачаево-Черкесии заподозрена в подкупе полицейского", "Дагестанские наркополицейские заподозрены в вымогательстве 400 тысяч рублей", "Адвокат в Черкесске признан виновным в вымогательстве денег у подзащитной".

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