Больничный коридор. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 октября 2018, 09:38

Состояние жертв массового отравления в Грозном улучшилось

Врачи назвали удовлетворительным состояние 14 пациентов, госпитализированных после отравления в грозненском кафе.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Минздрав Чечни сообщил о том, что 13 человек госпитализированы с признаками отравления после посещения кафе. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. По данным управления Роспотребнадзора, в больницу доставлены 14 человек, в том числе два ребенка.

Госпитализированы с признаками отравления 12 взрослых и двое детей, младшему из которых семь лет, подтвердила сегодня сотрудница Минздрава Чечни. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Четыре пациента готовятся к выписке из больницы уже сегодня, остальные – после выходных, уточнила она.

"Все они попали в больницу после употребления в одном из кафе мяса кур, приготовленного на углях. Последний пациент был доставлен в республиканский клинический центр инфекционных болезней около 09.00 утра 11-го числа. У всех пациентов врачи зафиксировали острую кишечную инфекцию", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница министерства.

По ее словам, первые пациенты с признаками отравления поступили в больницу вечером 10 октября.

Примечание:

"Выписаны все жертвы отравления в ростовском бассейне", "Минздрав: состояние госпитализированных в Чечне с пищевым отравлением местных жителей стабильное", "Дело об отравлении воспитанников детсада в Ростовской области направлено в суд".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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