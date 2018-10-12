Кафе в Грозном закрыто после массового отравления

12 октября 2018, 00:06

С признаками отравления в больницу Грозного доставлены не менее 13 человек, предположительно, употреблявших в пищу мясо в одном из городских кафе, сообщил Минздрав региона.

Пациенты с симптомами отравления начали поступать в грозненский клинический центр инфекционных болезней с вечера 10 октября.

"Поступило 13 человек с признаками отравления в возрасте от 7 до 30 лет. Предположительно, все они употребляли в пищу мясо птицы в одной точке общественного питания", - передает 11 октября со ссылкой на Минздрав Чечни ТАСС.

Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет, уточнили в ведомстве.

При поступлении в больницу первых четырех человек с признаками отравления сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что "они употребляли в пищу мясо курицы с соусом в грозненском кафе", и опечатали заведение, чтобы предотвратить новые случаи отравления, сообщает РИА "Новости".

Число госпитализированных с отравлением "увеличилось до 14 человек, среди них двое детей", - приводит сообщение сотрудника Управления Роспотребнадзора по Чечне издание.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября 2017 года стало известно, что по меньшей мере 7 детей и 12 взрослых были госпитализированы в Грозном с признаками пищевого отравления, их состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Прокуратура привела данные о более 30 госпитализированных с признаками пищевого отравления после посещения кафе. Прокуратура связала отравление с некачественной продукцией. По данным на 28 сентября все отравившиеся были выписаны домой.