Защита попросила суд оправдать Ислама Гугова

12 октября 2018, 04:21

Вина жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, обвиненного в причастности к сирийским боевикам, не была доказана, заявили адвокаты. Прокурор обвинил адвокатов Гугова в попытке политизировать процесс, а сам Гугов выразил сожаление, что поехал в Сирию.

"Кавказский узел" писал, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело жителя Баксана Ислама Гугова, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации и обучении террористической деятельности. Это уже третий процесс по делу Гугова, который дважды признавался виновным в причастности к боевикам, но потом добивался отмены приговора в Верховном суде. 3 октября сторона обвинения попросила приговорить Гугова к 20 годам лишения свободы.

Ислам Гугов проходил обучение в Сирии в лагерях боевиков незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и террористической организации "Имарат Кавказ"*, полагает обвинение. Гугов отрицает свою вину.

Заседание суда 11 октября началось с выступления в прениях самого Ислама Гугова. Подсудимый вновь заявил, что считает свое уголовное преследование местью силовиков за отказ давать показания жителя Кабардино-Балкарии Алима Султанова, осужденного впоследствии на 17 лет лишения свободы по делу о причастности к сирийским боевиками.

Подсудимый напомнил, что он сам звонил оперативнику ФСБ и сообщил о своем желании прекратить «свою неправомерную деятельность». Гугов попросил суд вынести ему оправдательный приговор «и принять соответствующие меры реагирования по факту фальсификации материалов уголовного дела», сообщил присутствовавший в суде корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Ислама Гугова Ева Чаниева раскритиковала доказательную базу обвинения, указав, что «ни одного допустимого и относительного доказательства не добыто». Она также отметила, что обвинитель проигнорировал показания двоих сотрудников ФСБ, не дав им оценку в прениях.

Гугов поверил обещаниям силовиков, что останется на свободе, если добровольно вернется из Сирии в Россию, но был задержан в аэропорту Нальчика. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало. Дело Гугова стало прецедентом игнорирования силовиками гарантий добровольно вернувшимся участникам конфликта на Ближнем Востоке, считает член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. Невыполнение гарантий наносит урон профилактике терроризма, сказал глава движения «За права человека» в Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.«Глава города Баксан, откуда родом (Гугов), давал гарантии. А теперь кто будет так поступать, и кто будет верить обещаниям власти?» - дал свою оценку Хатажуков.

Защитник напомнила о показаниях главы "Правозащитного центра Кабардино-Балкарии", члена республиканской комиссии по адаптации боевиков Валерия Хатажукова - он рассказал, что комиссия тщательно изучила дело Гугова и в 2016 году просила проявить снисхождение к нему. В состав комиссии входят бывшие и действующие сотрудники прокуратуры и спецслужб, и они не усмотрели в действиях Гугова дополнительного состава преступления, который впоследствии был ему вменен, отметила Чаниева.

Адвокат подвергла критике показания свидетеля обвинения Анзора Жамгуразова, напомнив о существенном расхождении в содержании оригинала и копии протокола его допроса. Чаниева назвала Жамгуразова зависимым от силовиков человеком, «который проходит свидетелем почти во всех делах в Нальчике».

Говоря о втором свидетеле, Хикматулло Наимове, Чаниева напомнила, что тот требовал в суде переводчика, ссылаяясь на слабое владение русским языком.

Гражданин Таджикистана Хикматулло Наимов, приговоренный в мае Московским окружным военным судом к 16 годам колонии строгого режима, был допрошен судом по делу Гугова в июне. Сначала свидетель заявил, что видел Гугова в Сирии, а затем отказался отвечать на вопросы суда и отказался от всех ранее данных показаний.

«Необоснованное решение по данному делу повлечет последствия не только для Гугова, а для всех людей, которые желают вернуться домой [из зоны боевых действий на Ближнем Востоке], но опасаются этого. Несправедливое решение сыграет против интересов государства и государственной политики», - заявила Чаниева, попросив оправдать Гугова.

Адвокат по назначению Александра Игнатенко поддержала позицию коллеги. Она также посчитала вину Гугова недоказанной, подчеркнув, что в Сирии тот оказался под влиянием друга, а впоследствии добровольно покинул ряды боевиков.

Прокурор в репликах обвинил защиту Гугова «в создании видимости политизированности процесса», заявив о желании Гугова «скрыть более тяжкие преступления».

Сам Гугов в последнем слове выразил сожаление, что решил в свое время поехал в Сирию и попросил суд оправдать его. На заседании присутствовали родители Ислама Гугова, единственным журналистом был корреспондент «Кавказского узла».

Оглашение приговора назначено на 16.00 мск 15 октября.

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