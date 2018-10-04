Обвинение запросило для Ислама Гугова 20 лет колонии

04 октября 2018, 21:17

Суд отклонил ходатайство обвиненного в причастности к сирийским боевикам жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, который заявил о допущенных следствием нарушениях. Прокурор заявил, что версия защиты о возбуждении дела из мести со стороны силовиков несостоятельна.

"Кавказский узел" писал, что дело жителя Баксана Ислама Гугова рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Это уже третий процесс по делу Гугова, который дважды признавался виновным в причастности к боевикам, но потом добивался отмены приговора в Верховном суде. На заседании 17 августа отец Гугова заявил, что силовики угрожали его сыну новым уголовным преследованием, требуя дать показания против другого человека.

Ислам Гугов проходил обучение в Сирии в лагерях боевиков незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и террористической организации "Имарат Кавказ"*, полагает обвинение. Гугов отрицает свою вину.

В начале заседания, состоявшегося в Ростове-на-Дону 2 октября, Ислам Гугов заявил ходатайство о возврате дела прокурору. В числе оснований подсудимый назвал то, что следователь не разъяснил ему права и порядок вызова в суд свидетелей и экспертов, отказался приобщить к делу адвокатский опроса его отца, не стал допрашивать отца как свидетеля и не провел очные ставки со свидетелями обвинения. Кроме того, Гугов указал, что в качестве доказательств обвинения фигурируют показания, в которых он не признает себя виновным, а слова свидетеля Маршенкулова в деле искажены.

Адвокат Ева Чаниева полностью поддержала ходатайство своего подзащитного. "В судебном заседании безусловно установлено, что есть документы, которые разнятся: это протокол свидетеля Жамгуразова и справка-меморандум, которая изначально не имела даты", - сказала Чаниева. Ходатайство поддержала и адвокат Гугова по назначению Александра Игнатенко.

В свою очередь, гособвинитель Алан Накусов назвал ходатайство необоснованным. Судьи удовлетворить ходатайство отказались. Изложенные в ходатайстве доводы, по их мнению, не нарушают права Гугова на защиту.

Прокурор повторил обвинительное заключение, зачитав и показания свидетелей обвинения Анзора Жамгуразова и Хикматуллы Наимова. "Оснований не доверять им не имеется, так как Жамгуразов подтвердил свои показания. Сомнения в их подлинности у меня отсутствуют", - сказал прокурор. Наимов, по его словам, от показаний отказался, но сделал это потому, что "опасается за членов своей семьи, видя в них угрозу со стороны подсудимого".

Выдвинутую защитой версию о возбуждении дела из мести за отказ давать показания на Алима Султанова гособвинитель назвал несостоятельной, сославшись на отказ в возбуждении уголовного дела по заявлениям Гугова о давлении на него в следственном изоляторе. Накусов попросил признать осудить Гугова на 20 лет колонии общего режима.

Чтобы дать Гугову время подготовиться к прениям, заседание отложено до 14:00 мск 11 октября. Отметим, что ранее Ислам Гугов отказался давать показания, заявив, что ему дали слишком мало времени для подготовки - 40 минут. Он пояснил, что желает общаться с адвокатом конфиденциально, а в зале суда это невозможно.

Заседания, назначенные на 30 августа и 11 сентября, не состоялись ввиду болезни адвоката Чаниевой. Заседание 2 октября было посвящено разрешению ходатайств. В частности, коллегия судей отказалась истребовать копии личных дел осужденных Анзора Жамгуразова и Алима Султанова для проверки возможного давления на них.

Гугов поверил обещаниям силовиков, что останется на свободе, если добровольно вернется из Сирии в Россию, но был задержан в аэропорту Нальчика. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало. Дело Гугова стало прецедентом игнорирования силовиками гарантий добровольно вернувшимся участникам конфликта на Ближнем Востоке, считает член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. Под суд попадали и другие люди, вернувшиеся с подконтрольных боевикам территорий в Сирии. "Кавказский узел" публиковал интервью с отцом уехавшего в Сирию жителя Дагестана Казимом Нурмагомедовым – "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*. Позднее герой материала был арестован за пособничество участию в незаконном вооруженном формировании, а его старший сын Шамиль Нурмагомедов, который перевел деньги брату в Сирию, получил семь лет тюрьмы за финансирование терроризма. Кроме того, в марте была осуждена за несостоявшуюся поездку в Сирию студентка МГУ Варвара Караулова.

Давление на Гугова не оказывается, сообщила защита

Позиция защиты Гугова не изменилась, отметила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Ева Чаниева. "Его привлечение по этим статьям мы считаем заведомо незаконным со стороны органов следствия", - сказала она.

Чаниева затруднилась назвать ключевого свидетеля обвинения. "Жамгуразов, согласно делу, допрошен один раз - 2 марта 2017 года, однако протокол его допроса, который содержится в деле, в настоящее время стороне защиты для ознакомления не предъявлялся", - сообщила адвокат. По ее мнению, очень важно истребовать копии личных дел Жамгуразова и Султанова и вынесенных в их отношении приговоров. "Защита получила бы дополнительные возможности подтвердить заведомость незаконного возбуждения уголовного дела, то есть позицию стороны защиты", - пояснила Чаниева.

Она отметила, что родственники видели Гугова только в зале суда. "За исключением того свидания с отцом, в ходе которого на отца и самого Ислама, согласно их показаниям, оказывали давление сотрудники. С момента осуществления мною защиты на Гугова Ислама никто давление не оказывал. В ином случае защита предприняла бы соответствующие меры, направленные на проверку действий лиц, оказавших давление. Данный вопрос постоянно выясняется мною у Гугова, пока жалоб не было", - сказала Ева Чаниева.