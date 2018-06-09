Два свидетеля по делу Гугова отказались дать показания суду

09 июня 2018, 02:01

Свидетель обвинения по делу Ислама Гугова, обвиненного в причастности к сирийским боевикам, опроверг свои показания на предварительном следствии и заявил, что не видел Гугова в Сирии. Второй свидетель подтвердил показания на следствии, но отказался отвечать на вопросы суда.

Как информировал "Кавказский узел", второе дело жителя Баксана Ислама Гугова рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Молодой человек обвинен в участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ) и обучении террористической деятельности (ст.205.3 УК РФ). По версии обвинения, Гугов проходил обучение в Сирии в лагерях боевиков незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и террористической организации "Имарат Кавказ"*. Гугов вину не признал. Четверо свидетелей обвинения на заседании 4 июня заявили об искажении протоколов допросов.

Гугов добровольно вернулся из Сирии в Россию, поверив обещаниям силовиков, что останется на свободе, но в аэропорту Нальчика его задержали. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало. Нальчикский горсуд дважды рассматривал первое дело Гугова и выносил обвинительный приговор - три года лишения свободы. 20 апреля Верховный суд Кабардино-Балкарии в третий раз рассмотрел жалобу на приговор Гугову и вновь отменил приговор, прекратив уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

На заседании Северо-Кавказского окружного военного суда 8 июня продолжился допрос свидетелей обвинения по делу Ислама Гугова. Двое свидетелей, находящиеся под стражей, отказались с ходе заседания от дачи свидетельских показаний, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель: "Я его не знаю, и знать не хочу!"



Первым был допрошен свидетель Хикматулло Наимов, гражданин Таджикистана. Его допрашивали по видеосвязи с Московским окружным военным судом, Наимов находился в стеклянной клетке-"аквариуме", по одну сторону которой стоял конвоир, а по другую сидел человек в гражданской одежде.

Наимов, говорящий по-русски с акцентом, пояснил, что жил до ареста в подмосковном Наро-Фоминске и официально не работал. Свидетель попросил переводчика с таджикского на русский, указав, что он «может чего-то не понимать». Коллегия судей отказала ему в переводчике, посчитав, что Наимов знает русский язык достаточно хорошо.

Суд задал свидетелю вопрос о знакомстве с Гуговым. При этом Гугова в наручниках вывели из клетки в углу зала и подвели поближе к видеокамере, расположенной под потолком, чтобы свидетель мог узнать его.

«Да, я его знаю. Под другим именем — Джамбула. Отношений нет, я видел его в Сирии», - сказал Хикматулло Наимов. После этого свидетель отказался отвечать на вопросы участников процесса и отвернулся от камеры, отодвинувшись в дальний угол "аквариума". Наимов заявил, что отказывается давать показания, опасаясь за безопасность своей семьи.

Судья расценил заявление свидетеля как просьбу о «скрытии детального изображения». Ислам Гугов, в свою очередь, заявил, что «достаточно увидел Наимова на экране» и заверил судей, что прежде никогда с этим человеком не встречался. Камеру отдалили от свидетеля, но он повторил, что отказывается от допроса.

«Я отказываюсь давать показания, я буду молчать. Для безопасности семьи, которая находится в Сирии одна. Я лучше буду молчать, Ваша честь, поймите правильно. Я иду на 51-ю (статью Конституции России — прим. "Кавказского узла")», - сказал Наимов.

Был объявлен получасовой перерыв, за время которого в зале Московского военного суда появилась адвокат Вероника Головкова. Хикматулло Наимову, который закрывался от видеокамеры листами бумаги, представили адвоката, но он снова отказался от дачи показаний, пояснив, что уже два года находится под следствием «по такой же 205-й статье».

После этого гособвинитель попросил огласить показания Наимова на стадии следствия. Адвокат Ислама Гугова Ева Чаниева, выразила возражения, указав, что на следствии Гугову было отказано в очных ставках, а свидетель явно плохо владеет русским языком и может не понять зачитанных показаний. Тем не менее, суд одобрил ходатайство прокурора.

В протоколе допроса, проведенного без адвоката 28 апреля 2017 года, указано, что Наимов с февраля 2014 по май 2015 года находился в Сирии в рядах боевиков.

«В целях конспирации Гугов избрал мусульманское имя Джамбула. Первый раз я видел его в ноябре 2014 года у населенного пункта Атма, где он заканчивал обучение стрелковому делу. После задержания правоохранительные органы предъявили мне паспортную форму №1 на имя Гугова Ислама и я его опознал», - говорится в документе, составленном официальным языком.

Также в протоколе указано, что Ислам Гугов сначала был в рядах «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», затем в рядах запрещенной в России судом террористической организации «Имарат Кавказ»*, и проходил «в лагере у сирийского населённого пункта Каср обучение минно-взрывному делу».

«Мне известно, что Ислам Гугов является штурмовиком организации «Имарат Кавказ»*. Он разделяет идеи, пропагандируемые «Имаратом Кавказ»*» - этими словами завершается протокол допроса Наимова.

После оглашения протокола Хикматулло Наимов заявил, что не поддерживает эти показания. «Я у вас просил переводчика, а вы нарушаете свои же законы! Я читать не могу по-русски! Мне бумажки привозят, я их подписываю. Я средний школа даже не закончил. Я знать его не знаю, и знать не хочу!», - крикнул Наимов. На этом его допрос был завершен.

Боевик из Нальчика признал показания уклончиво



После обеденного перерыва была начался допрос другого свидетеля, уроженца Кабардино-Балкарии Анзора Жамгуразова. Анзор Жамгуразов, отбывающий наказание в одной из колоний Кировской области, был одет в тюремную робу и находился в железной клетке в суде Кирово-Чепецка.

Жамгуразов отказался давать показания без своего адвоката Артура Безирова. Суд постановил предоставить свидетелю адвоката Викторию Петренко, которая после небольшого перерыва появилась в зале, однако Жамгуразов не изменил своего решения.

«Я вообще не знал, что меня сюда вызовут. Я хотел бы другого адвоката и с ним пообщаться. Я отказываюсь давать показания по 51-й статье, мне больше добавить нечего», - сказал Анзор Жамгуразов.

Как и в случае с первым свидетелем, гособвинитель попросил огласить показания свидетеля на стадии следствия. Суд одобрил ходатайство.

Оглашенные показания Жамгуразов, согласно протоколу, дал на допросе в подразделении одной из силовых структур. Жамгуразов рассказывал, что с июля 2013 года он общался по Skype с жителем Кабардино-Балкарии Тимуром Белимготовым, который склонял его к «поездке в Сирию для ведения священной войны против президента Башара Асада».

Согласно протоколу допроса, в начале февраля 2014 года Жамгуразов выехал в Сирию, где избрал себе псевдоним «Абу-Саид», вступил в ряды «Джейш-аль-Мухаджирин ва Аль Ансар» и прошел курс физической подготовке и владения стрелковым оружием в учебном лагере организации.

«Гугова […] видел неоднократно, он проживал в палатке […] Его инструктировали, внушали мысли о необходимости убивать неверных, обучали тактике ведения боевых действий, минно-взрывному делу, ориентировке на местности. Гугов стрелял по мишеням, заступал на рибат — охрану лагеря», - указано в показаниях Анзора Жамгуразова. Затем, как указано в показаниях, Гугов уехал в Алеппо, где, по предположению Жамгуразова, вступил в «Имарат Кавказ»*.

Жамгуразов заявил, что давал такие показания на допросе, но не помнит, чтобы ему разъяснялись права и обязанности, в частности право не давать показания против себя. Свидетель также согласился ответить на некоторые вопросы защитника Гугова Евы Чаниевой, пояснив, что в июне 2017 года он был приговорен горсудом Нальчика к пяти годам колонии по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). Судья снял вопрос о причастности Анзора Жамгуразова к нападению на Нальчик в 2005 году, однако тот успел ответить на него утвердительно.

Нападение на Нальчик было совершено 13 октября 2005 года. Численность атаковавших город боевиков составляла не менее 250 человек. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. В результате боев в городе были убиты 95 боевиков, отмечается в материале "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года". О задержании Анзора Жамгуразова в Нальчике силовики рапортовали в октябре 2005 года. Жамгуразов, которому на тот момент было 33 года, был назван "активным сторонником ваххабизма". Во время допросов он рассказал о ведущейся боевиками подготовке крупного террористического акта, заявил источник в МВД республики.

По словам Жамгуразова, с февраля 2014 года по декабрь 2016 года он находился в Сирии, где проходил обучение и подготовку в лагере боевиков. Был задержан в Москве спецслужбами 13 декабря 2016 года. Впоследствии его «допрашивали много и по другим людям», указал свидетель.

Рассмотрение дела продолжится в 10.00 мск 9 июля, запланирован допрос оставшихся трех свидетелей обвинения.

"По данному делу Гугов вообще не признает вину. Он признавал вину по первому уголовному делу, когда его обвиняли по части 2 статьи 208 УК РФ. Данное дело прекращено на основании примечания к статье 208 УК РФ, в рамках прекращенного дела он признавал вину в участии в НВФ. По делу, которое сейчас рассматривается в суде, он не признает вину ни в какой части" - сказала адвокат Гугова Ева Чаниева корреспонденту "Кавказского узла".

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