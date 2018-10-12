Двое жителей Ингушетии задержаны за избиение полицейских

12 октября 2018, 00:03

Водитель и пассажир автомобиля в Карабулаке напали на полицейских, которые пытались проверить документы, сообщили следователи.

По данным следствия, ночью 9 октября инспекторы дорожно-постовой службы в Карабулаке остановили автомобиль, водитель которого, 28-летний местный житель, проехал на запрещающий знак. После того, как полицейские потребовали предъявить документы на машину и водительское удостоверение, водитель и его пассажир избили их, проинформировало Следственное управление Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Двое жителей Ингушетии подозреваются по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемые задержаны, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре в насилии над полицейским был обвинен мужчина в Кабардино-Балкарии. По версии следствия, полицейский пострадал при попытке разнять участников драки.