12 октября 2018, 00:03

Двое жителей Ингушетии задержаны за избиение полицейских

Водитель и пассажир автомобиля в Карабулаке напали на полицейских, которые пытались проверить документы, сообщили следователи.

По данным следствия, ночью 9 октября инспекторы дорожно-постовой службы в Карабулаке остановили автомобиль, водитель которого, 28-летний местный житель, проехал на запрещающий знак. После того, как полицейские потребовали предъявить документы на машину и водительское удостоверение, водитель и его пассажир избили их, проинформировало Следственное управление Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Двое жителей Ингушетии подозреваются по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемые задержаны, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре в насилии над полицейским был обвинен мужчина в Кабардино-Балкарии. По версии следствия, полицейский пострадал при попытке разнять участников драки.

Примечание:

"Житель Ингушетии осужден за применение насилия к полицейскому в Ростове-на-Дону", "Осужден стрелявший в полицейского мужчина на Ставрополье", "Житель Северной Осетии заподозрен в применении насилия в отношении полицейских".

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