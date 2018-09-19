Мужчина обвинен в насилии над полицейским в Кабардино-Балкарии

19 сентября 2018, 07:23

Следователи завершили расследование дела о применении насилия к полицейскому в Нальчике, оно направлено для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, инцидент произошел 28 мая на одной из улиц столицы Кабардино-Балкарии, когда полицейские в ходе патрулирования увидели двух дерущихся мужчин и попытались разнять их. Один из участников драки накинулся на сотрудника полиции, схватив его за горло, а также стал публично оскорблять полицейского, рассказали в следственном управлении следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

Расследование уголовного дел о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) и публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей ( ст.319 УК РФ) завершено и передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2017 года житель Кабардино-Балкарии был обвинен в насилии над полицейским. По данным следствия, мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов в ответ на требование прекратить противоправное поведение.