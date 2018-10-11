11 октября 2018, 23:10
Павел Мамаев арестован на два месяца
Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, задержанный после драки в кафе, арестован по решению суда до 8 декабря.
Как информировал "Кавказский узел", 10 октября после допроса в полиции Кокорин и Мамаев были задержаны на двое суток. Следствие заявило, что 11 сентября будет ходатайствовать об избрании меры пресечения футболистам в Тверском районном суде Москвы.
8 октября в московском кафе произошла драка с участием Кокорина и Мамаева. В результате пострадали двое чиновников - директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. Незадолго до этой драки футболисты стали участниками потасовки на парковке у московской гостиницы "Пекин", в результате пострадал водитель сотрудницы "Первого канала". Полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст.116 УК РФ) по двум инцидентам, впоследствии потасовка в кафе была выделена в отдельное производство по статье о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).
Тверской суд Москвы постановил арестовать Мамаева на два месяца, до 8 декабря, сообщил сегодня со ссылкой на судью Дмитрия Гордеева ТАСС.
Адвокат Мамаева просил суд просмотреть видеозапись конфликта в кафе, так как посчитал некоторые документы дела противоречащими видеозаписи, но судья отклонил это ходатайство, передает сегодня РБК.
Прокурор резко оценил поведение Мамаева при инциденте в кафе, сказав, что футболист все сделал «с особым цинизмом, с попранием всех мыслимых норм в обществе», - цитирует прокурора издание.
Напомним, что после драки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в кафе Москвы клуб "Краснодар" заявил о санкциях для футболиста и возможном расторжении с ним контракта. С заявлением в отношении Мамаева "Краснодар" обратился в Российский футбольный союз.