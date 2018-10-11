Павел Мамаев арестован на два месяца

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, задержанный после драки в кафе, арестован по решению суда до 8 декабря.

Как информировал "Кавказский узел", 10 октября после допроса в полиции Кокорин и Мамаев были задержаны на двое суток. Следствие заявило, что 11 сентября будет ходатайствовать об избрании меры пресечения футболистам в Тверском районном суде Москвы.

8 октября в московском кафе произошла драка с участием Кокорина и Мамаева. В результате пострадали двое чиновников - директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. Незадолго до этой драки футболисты стали участниками потасовки на парковке у московской гостиницы "Пекин", в результате пострадал водитель сотрудницы "Первого канала". Полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст.116 УК РФ) по двум инцидентам, впоследствии потасовка в кафе была выделена в отдельное производство по статье о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).

Тверской суд Москвы постановил арестовать Мамаева на два месяца, до 8 декабря, сообщил сегодня со ссылкой на судью Дмитрия Гордеева ТАСС.