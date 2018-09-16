16 сентября 2018, 06:40

Новый манеж для занятия футболом открылся в Краснодаре

На Ейском шоссе открылся футбольный манеж Академии ФК "Краснодар", в котором дети смогут заниматься бесплатно.

С 17 сентября дети в возрасте от пяти до 11 лет смогут начать заниматься футболом в новом манеже, открытом Академией футбольного клуба "Краснодар".

Манеж площадью более тысячи квадратных метров рассчитан на круглогодичные занятия. В нем имеется игровое поле размером 22 на 38 метров, две раздевалки с душевыми кабинами и тренерская комната. На втором этаже оборудована площадка, с которой родители смогут наблюдать за тренировками детей, пишет "Юг Таймс".

Академия футбольного клуба "Краснодар" открыта в 2010 году. В ней учатся 300 воспитанников и работают сто тренеров. Учащиеся академии могу тренироваться на 13 полях с натуральным газоном и пяти полях с синтетическим газоном. Имеется также стадион с крытой трибуной, рассчитанной на 1600 зрителей. У академии имеется 28 филиалов в Краснодарском крае и Адыгее, сообщается на сайте клуба.

Футбольный клуб "Краснодар" после шести стартовых туров чемпионата России набрал десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, пишет championat.com.

Примечание:

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