"Краснодар" потребовал РФС разобраться с Мамаевым

Как сообщал "Кавказский узел", два московских чиновника пострадали в результате драки в кафе Москвы, в которой, по данным СМИ, приняли участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Футбольный клуб "Краснодар" предложил дождаться результатов расследования и осудил "любые формы насилия". Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье о побоях.

"Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба", - сообщила 9 октября пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" на своем сайте.

В сообщении говорится, что к футболисту будут применены все возможные санкции, указанные в контракте, наложен максимальный штраф, его также отстранят от тренировок с первой командой.

"В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов", - заявила пресс-служба.

Футбольный клуб "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза с заявлением относительно футболиста Мамаева, передает 9 октября со ссылкой на председателя палаты Виктора Березова ТАСС. Однако он отказался уточнить, что именно указывается в документе, и пообещал, что "заявление будет рассмотрено согласно регламенту в течение месяца", сообщило издание.