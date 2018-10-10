10 октября 2018, 00:36

"Краснодар" потребовал РФС разобраться с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" заявил о возможном расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, устроившем драку в кафе Москвы. С заявлением в отношении Мамаева "Краснодар" обратился в Российский футбольный союз.

Как сообщал "Кавказский узел", два московских чиновника пострадали в результате драки в кафе Москвы, в которой, по данным СМИ, приняли участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Футбольный клуб "Краснодар" предложил дождаться результатов расследования и осудил "любые формы насилия". Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье о побоях. 

"Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба", - сообщила 9 октября пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" на своем сайте. 

В сообщении говорится, что к футболисту будут применены все возможные санкции, указанные в контракте, наложен максимальный штраф, его также отстранят от тренировок с первой командой.

"В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов", - заявила пресс-служба.

Футбольный клуб "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза с заявлением относительно футболиста Мамаева, передает 9 октября со ссылкой на председателя палаты Виктора Березова ТАСС. Однако он отказался уточнить, что именно указывается в документе, и пообещал, что "заявление будет рассмотрено согласно регламенту в течение месяца", сообщило издание.

Заявления от "Зенита" относительно нападающего команды Александра Кокорина не поступало, уточнил Березов.
Примечание:

"Новый манеж для занятия футболом открылся в Краснодаре", "Жители Геленджика пожаловались на отсутствие отдыхающих из-за мундиаля", ""Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России".

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10 октября 2018, 00:36

  • "Краснодар" потребовал РФС разобраться с Мамаевым

    Футбольный клуб "Краснодар" заявил о возможном расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, устроившем драку в кафе Москвы. С заявлением в отношении Мамаева "Краснодар" обратился в Российский футбольный союз.

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