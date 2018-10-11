Следствие квалифицировало действия Кокорина и Мамаева как групповое хулиганство

11 октября 2018, 06:11

Полузащитник клуба "Краснодар" Павел Мамаев, задержанный вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным по делу о драке в ресторане, подозревается в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору, сообщил источник в силовых структурах. Следствие намерено сегодня направить в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября в московском ресторане произошла драка с участием Кокорина и Мамаева. В результате пострадали двое чиновников - директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. "Краснодар" заявил о возможном расторжении контракта с Мамаевым. По данным источников, после допроса в полиции 10 октября Кокорин и Мамаев задержаны.

Кокорин и Мамаев подозреваются в том, что 8 октября избили несколько человек. Незадолго до драки в кафе "Кофемания" футболисты стали участниками потасовки на парковке у московской гостиницы "Пекин", пострадал водитель сотрудницы "Первого канала", пишет "Р-спорт". Полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст.116 УК РФ) по двум инцидентам, но впоследствии потасовка в кафе была выделена в отдельное производство по статье о хулиганстве (ст.213 УК РФ), уточнило издание.

Главное следственное управление Главного управления МВД по Москве подозревает Мамаева и Кокорина в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.213 УК РФ), пишет со ссылкой на источник в силовых структурах "Коммерсант".

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

Сегодня, 11 октября, следствие намерено заявить ходатайство об избрании меры пресечения футболистам, которое будет рассмотрено в Тверском районном суде Москвы, отмечает со ссылкой на источник "Интерфакс".

О какой мере пресечения будет ходатайствовать следствие, не уточняется.

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно уголовного дела пока не поступало.

Напомним, что в июле 2016 года в Сети появилось видео, на котором Мамаев и Кокорин в Монте-Карло курят кальян под российский гимн, при этом им выносили большое количество бутылок с шампанским. По словам очевидцев, всего за ночь они купили около 500 таких бутылок, потратив 250 тысяч евро. После этого гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что Мамаев переводится в молодежный состав клуба.