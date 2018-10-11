11 октября 2018, 22:17

Полицейский уволен за взятку в Кабардино-Балкарии

Начальник отдела дознания отдела МВД по Майскому району подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили сегодня в полиции.

По версии следствия, 9 августа полицейский предложил подозреваемому по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств) за 70 тысяч рублей посодействовать в назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. Мужчина передал ему 13 500 рублей, а оставшуюся сумму обещал собрать до 30 августа, однако после обратился в отдел собственной безопасности МВД. 14 августа при получении денег полицейский был задержан, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Он уволен из органов внутренних дел, проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что при получении взятки в апреле был задержан инспектор дорожно-постовой службы отдела ГИБДД в Баксане. По данным следствия, он потребовал от водителя деньги за непривлечение к административной ответственности.

Примечание:

"Арестован председатель правления "Бум-банка" в Кабардино-Балкарии", "Следствие обнаружило аферу при строительстве СИЗО в Нальчике", "Сотрудник ФСИН обвинен в превышении полномочий при реконструкции изолятора в Нальчике".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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