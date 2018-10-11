Арестован председатель правления "Бум-банка" в Кабардино-Балкарии

11 октября 2018, 17:08

По делу о мошенничестве на 659,5 миллиона рублей в Кабардино-Балкарии арестован председатель правления коммерческого "Бум-банка" Каншоби Ажахов, сообщил источник в спецслужбах региона.

"Кавказский узел" информировал, что сегодня полиция сообщила об аресте председателя правления коммерческого банка и руководителя фирмы в Кабардино-Балкарии по делу об оформлении кредитов на фиктивных заемщиков. Ущерб, причиненный ими банку, оценен в 659,5 миллиона рублей. Название банка и фамилии арестованных республиканский глав МВД не указал.

Источник в спецслужбах сообщил, что речь о "Бум-банке". "Арестован председатель правления коммерческого банка "Бум-банк" Каншоби Ажахов", - цитирует источник ТАСС.

1 июня Банк России отозвал лицензию у нальчикского "Бум-банка", а 25 июня потребовал признать его банкротом. Банк лишился лицензии, поскольку, по данным Центробанка, занимался преимущественно кредитованием граждан, что привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества.

На сайтах "Бум-банка" и Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии по состоянию на 17:07 мск 11 октября нет информации о возбуждении уголовного дела и аресте председателя правления. Комментариями от Каншоби Ажахова или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.