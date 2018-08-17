17 августа 2018, 04:49

Следствие обнаружило аферу при строительстве СИЗО в Нальчике

Строительство следственного изолятора в Нальчике завершилось двумя уголовными делами. Наряду с возбужденным ранее делом о превышении полномочий в отношении инженера УФСИН, принявшего построенные объекты, также возбуждено дело о мошенничестве в отношении подрядчика.

Как информировал "Кавказский узел", 14 августа прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении инженера УФСИН, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник принял не произведенные в действительности работы при реконструкции СИЗО на 4,8 миллиона рублей.

По версии следствия, 2 марта 2011 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2007-2016 годы между республиканским УФСИН и Управлением строительства ФСИН был заключен контракт на реконструкцию СИЗО-1 со строительством режимного корпуса на 500 мест, а также по строительству зданий административного корпуса, хозяйственно-складских помещений и пищеблока.

Следователи установили, что указанные объекты были построены, однако при их сдаче объектов в актах приемки были завышены объемы и стоимость выполненных работ на 4,8 миллиона рублей. Ответственным за приемку работ являлся старший инженер группы капитального строительства и ремонта отдела тылового обеспечения УФСИН по Кабардино-Балкарии, который обвинен в превышении полномочий, сообщили 16 августа корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре республики.

По словам сотрудника прокуратуры, к уголовной ответственности, кроме инженера, был привлечен также подрядчик, в отношении которого возбуждено дело о мошенничестве в особом крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое выделено в отдельное производство.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время в реконструированном СИЗО нет так называемого "перелимита", сообщил "Кавказскому узлу" член общественного совета УФСИН по Кабардино-Балкарии Ауес Бирмамитов.

"В учреждении соблюдается нормы содержания – 4 квадратных метра на одного следственно-арестованного. Никакой переполненности нет, - сказал Бирмамитов. - Жалобы заключенных касаются в основном затягивания сроков следствия".

По его словам, он бывает в изоляторе, как правило, один раз в неделю, проверяет качество пищи, работу банно-прачечного хозяйства, заходит в камеры к заключенным, но в последнее время жалоб на условия содержания практически не поступает.

Комментариями подозреваемых или их представителей относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"В Нальчике прокуратура выявила факт злоупотребления служебным положением чиновника мэрии", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинен в хищении более 2 млн рублей из бюджета", "Бухгалтеры из Кабардино-Балкарии заподозрены в хищении 24,66 млн рублей".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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17 августа 2018, 07:14

17 августа 2018, 06:21

17 августа 2018, 05:51

17 августа 2018, 04:49

  • 1 Следствие обнаружило аферу при строительстве СИЗО в Нальчике

    Строительство следственного изолятора в Нальчике завершилось двумя уголовными делами. Наряду с возбужденным ранее делом о превышении полномочий в отношении инженера УФСИН, принявшего построенные объекты, также возбуждено дело о мошенничестве в отношении подрядчика.

17 августа 2018, 03:50

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