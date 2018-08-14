14 августа 2018, 21:59

Сотрудник ФСИН обвинен в превышении полномочий при реконструкции изолятора в Нальчике

Передано в суд дело инженера УФСИН по Кабардино-Балкарии, который, по версии следствия, принял не произведенные в действительности работы на 4,8 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2017 года источник в правоохранительных органах сообщил, что высокопоставленный сотрудник УФСИН по Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве при строительстве СИЗО.

Чиновнику предъявлено обвинение по другой статье - "О превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, старший инженер УФСИН в 2011-2012 годах принял работы по строительству новых корпусов следственного изолятора, зная, что подрядчик эти работы не произвел.

Дело направлено в Нальчикский городской суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканской прокуратуры. Статья 286 УК России, предъявленная сотруднику ФСИН, предполагает до десяти лет заключения.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия. На сайте кабардино-балкарского управления ФСИН, по состоянию на 21,59 мск, также нет комментариев относительно содержания обвинительного заключения по этому делу.

Примечание:

"Сотрудник ОБЭП в Кабардино-Балкарии заподозрен в получении крупной взятки", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве", "Суд лишил земли трех фермеров в Кабардино-Балкарии".

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