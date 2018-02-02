Сотрудники силовых структур. Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

02 февраля 2018, 17:45

Сотрудник ОБЭП в Кабардино-Балкарии заподозрен в получении крупной взятки

Силовики задержали в Кабардино-Балкарии начальника районного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении 2,5 миллиона рублей от местного фермера.

По данным правоохранителей, сотрудник полиции вымогал с фермера три миллиона рублей, предлагая взамен прекратить проверку его хозяйства. Потерпевшая передала ему два миллиона рублей. Передача следующей части суммы, 500 тысяч рублей, происходила уже под контролем сотрудников ФСБ. Получив деньги, сотрудник ОБЭП был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 Уголовного кодекса России (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение бездействия, совершенное в особо крупном размере), говорится сегодня на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Республиканское МВД в связи с задержанием полицейского назначило служебную проверку, в случае подтверждения вины он будет уволен, говорится на сайте ведомства.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 декабря 2017 года при получении взятки в республике был задержан начальник городского отдела наркоконтроля.

Примечание:

"Житель Дагестана задержан при попытке дать взятку", "Начальник станции "Ханкала" заподозрен во взяточничестве", "Замначальника колонии в Дагестане заподозрен в мошенничестве".

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