28 декабря 2017, 18:17
Глава наркоконтроля в Нальчике заподозрен во взяточничестве
Начальник отдела наркоконтроля полиции Нальчика предложил подозреваемому в обороте наркотиков избежать уголовной ответственности за 50 тысяч рублей, сообщило сегодня следствие.
Согласно версии следствия, в ноябре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Нальчику провели обыск в жилище местного жителя и изъяли у него 0,22 грамма марихуаны.
Начальник отдела в силу своих полномочий мог повлиять на решение органов дознания и обеспечить отказ в возбуждении уголовного дела. Он предложил подозреваемому сделку, пообещав содействовать его освобождению от уголовной ответственности за 50 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.
Мужчина заявил о вымогательстве со стороны правоохранителя, и оперативники отдела собственной безопасности республиканского МВД организовали передачу взятки под своим контролем. При получении денег высокопоставленный полицейский был задержан, говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Данная статья предполагает до шести лет заключения с возможным денежным штрафом.
Комментариев со стороны подозреваемого или его представителей относительно версии следствия пока не поступало.
"Кавказский узел" писал также, что бывшего начальника отделения ГИБДД в Черекском районе заподозрили в превышении должностных полномочий.