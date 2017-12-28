28 декабря 2017, 18:17

Глава наркоконтроля в Нальчике заподозрен во взяточничестве

Начальник отдела наркоконтроля полиции Нальчика предложил подозреваемому в обороте наркотиков избежать уголовной ответственности за 50 тысяч рублей, сообщило сегодня следствие.

Согласно версии следствия, в ноябре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Нальчику провели обыск в жилище местного жителя и изъяли у него 0,22 грамма марихуаны.

Начальник отдела в силу своих полномочий мог повлиять на решение органов дознания и обеспечить отказ в возбуждении уголовного дела. Он предложил подозреваемому сделку, пообещав содействовать его освобождению от уголовной ответственности за 50 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Мужчина заявил о вымогательстве со стороны правоохранителя, и оперативники отдела собственной безопасности республиканского МВД организовали передачу взятки под своим контролем. При получении денег высокопоставленный полицейский был задержан, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Данная статья предполагает до шести лет заключения с возможным денежным штрафом.

Министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин назначил служебную проверку в отношении полицейского, сообщило со ссылкой на МВД по республике РИА "Новости".

Комментариев со стороны подозреваемого или его представителей относительно версии следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что бывшего начальника отделения ГИБДД в Черекском районе заподозрили в превышении должностных полномочий.