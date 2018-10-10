Махачкалинец заподозрен в продаже запрещенного техустройства

10 октября 2018, 21:24

Житель столицы Дагестана подозревается в сбыте технического средства для негласного получения информации, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, в сентябре подозреваемый продал условному покупателю в Махачкале камуфлированный аудио-видео регистратор с возможностью скрытой съемки и записи, проинформировало Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года житель Докузпаринского района Дагестана, по данным следователей, стал фигурантом уголовного дела после продажи ключа-брелока для негласного получения информации.