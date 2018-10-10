10 октября 2018, 21:24

Махачкалинец заподозрен в продаже запрещенного техустройства

Житель столицы Дагестана подозревается в сбыте технического средства для негласного получения информации, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, в сентябре подозреваемый продал условному покупателю в Махачкале камуфлированный аудио-видео регистратор с возможностью скрытой съемки и записи, проинформировало Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года житель Докузпаринского района Дагестана, по данным следователей, стал фигурантом уголовного дела после продажи ключа-брелока для негласного получения информации.

Примечание:

"Сочинец заподозрен в продаже подслушивающего устройства", "Житель Астрахани заподозрен в покупке скрытого микрофона", "Жительница Ингушетии обвинена в покупке подслушивающего устройства".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 октября 2018, 22:13

10 октября 2018, 21:51

10 октября 2018, 21:43

10 октября 2018, 21:39

  • Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова

    Российский президент поздравил с победой на турнире UFC дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, которому грозит дисквалификация за драку после поединка. Владимир Путин отметил, что в боях без правил должны соблюдаться те же нормы поведения, что и в других видах спорта, но попросил отца Нурмагомедова не сильно наказывать сына.

10 октября 2018, 21:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи