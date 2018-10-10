10 октября 2018, 21:24
Махачкалинец заподозрен в продаже запрещенного техустройства
Житель столицы Дагестана подозревается в сбыте технического средства для негласного получения информации, сообщили сегодня следователи.
По версии следствия, в сентябре подозреваемый продал условному покупателю в Махачкале камуфлированный аудио-видео регистратор с возможностью скрытой съемки и записи, проинформировало Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации), сообщается сегодня на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года житель Докузпаринского района Дагестана, по данным следователей, стал фигурантом уголовного дела после продажи ключа-брелока для негласного получения информации.
"Сочинец заподозрен в продаже подслушивающего устройства", "Житель Астрахани заподозрен в покупке скрытого микрофона", "Жительница Ингушетии обвинена в покупке подслушивающего устройства".
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10 октября 2018, 21:24
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Махачкалинец заподозрен в продаже запрещенного техустройства
Житель столицы Дагестана подозревается в сбыте технического средства для негласного получения информации, сообщили сегодня следователи.
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