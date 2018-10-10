Поселок Псебай © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 октября 2018, 12:52

Следователь полиции стала подозреваемой после резонансного убийства в Псебае

Следователь полиции подозревается в том, что не привлекла к ответственности подростков, которые впоследствии стали обвиняемыми в резонансном убийстве многодетной матери в Псебае. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 13 на 14 мая в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края произошло убийство местной жительницы Натальи Дмитриевой. По данным следствия, она была изнасилована и задушена, а местные жители утверждают, что убийцы зверски поглумились над ее телом. Обвинение в убийстве предъявлено 16-летнему жителю Псебая и его 20-летнему знакомому.

24 мая жители поселка встретились с помощником главы Следственного комитета, а первый замглавы Краснодарского краевого управления СКР распорядился возобновить расследование четырех уголовных дел. По словам местных жителей, минимум два убийства за последние пять лет в поселке не были раскрыты, однако после убийства женщины дела возобновились. Прокуратура в июне проверила работу районной полиции и обнаружила, что местные органы дознания отказали в возбуждении уголовных дел по факту краж, мошенничества и причинения телесных повреждений, сообщило ведомство.

В отношении следователя отдела полиции возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, в апреле следователь проводила проверку сообщения о том, что двое подростков украли у знакомого куртку в поселке Псебай. Она, нарушив требования уголовно-процессуального законодательства, не передала эту информацию в органы Следкома, а стала проводить проверку самостоятельно. Следователь уговорила потерпевшего отказаться от претензий в адрес грабителей, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, проинформировал Следственный комитет России.

"Несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности, неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних. Впоследствии данное решение было отменено, и в отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело о грабеже", - сообщается на сайте ведомства.

Примечание:

"Подросток пропал в лесу на Кубани", "Арестованы двое подозреваемых в убийстве матери Ахеджака", "Два человека задержаны по делу об убийстве матери Ахеджака".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 октября 2018, 14:22

10 октября 2018, 13:50

10 октября 2018, 12:52

10 октября 2018, 12:11

10 октября 2018, 11:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи