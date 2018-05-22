Митинг жителей Псебая, организованный 18 мая в связи с убийством Натальи Дмитриевой. Кадр видео CrashNewsOrg https://www.youtube.com/watch?v=JKmhSIv8Hbc

22 мая 2018, 22:18

Глава Псебая ушел в отставку на фоне резонансного убийства

Глава Псебайского городского поселения на Кубани Павел Жарков ушел в отставку после митингов местных жителей с требованием наказать виновных в жестоком убийстве многодетной матери. Дело о резонансном убийстве поручено московским следователям.

Обвинение в убийстве предъявлено двоим - 16-летнему подростку и 20-летнему парню, жителям Псебая. Согласно версии следствия, вечером 13 мая они распивали спиртное в местном кафе, где также проводила время 40-летняя жительница поселка, знакомая младшего из обвиняемых. Следователи считают, что парни вызвались проводить ее с умыслом на изнасилование, и по дороге младший из обвиняемых сначала ударил женщину по голове, а после изнасилования задушил.

Убийство матери пятерых детей Натальи Дмитриевой шокировало жителей Псебая и вызвало большой общественный резонанс. Местные жители утверждают, что убийцы жестоко пытали женщину и изуродовали ее тело, а в медицинском свидетельстве о смерти нет данных про изнасилование и нанесение увечий.

"В медицинском свидетельстве о смерти не указывают, что это убийство... Из группового особо тяжкого убийства хотят сделать "бытовуху", - говорится в петиции, опубликованной на сайте Change.org. По состоянию на 21.55 мск 22 мая петиция с требованием наказать убийц собрала 23 495 подписей.

18 мая около тысячи жителей Псебая вышли на митинг, требуя расследования убийства и наказания для преступников. Участники митинга заявляли, что соучастников преступления было не двое, а больше, и что проступки группы местных подростков из обеспеченных семей уже не раз оставались безнаказанными. Люди возмутились, что в официальных сообщениях следствия нет указаний на особую жестокость преступления.

"К собравшимся местным жителям вышли представители следственных органов, администрации и даже директор школы, в которой обучался один из участников жестокой расправы", - говорится в описании видео, опубликованного каналом The Caucasus Post на YouTube.

Павел Жарков, руководивший поселением с 2009 года, 21 мая ушел в отставку по собственному желанию, депутаты местного совета приняли его отставку. С сегодняшнего дня обязанности главы поселения возложены на его заместителя Алексея Букина, сообщило сегодня издание "Кубань-24".

Родственники убитой рассказали подробности расправы

В заявлении следствия отмечается, что подозреваемый сообщил лишь о том, что ударил Наталью Дмитриеву камнем по голове, а затем задушил. Вместе с тем "на теле погибшей обнаружены иные телесные повреждения, о которых подозреваемый не сообщил".

Тело убитой женщины «было растерзано», а «голову разбили как яичную скорлупу», утверждает родственница Натальи Дмитриевой Елена, чьи слова процитировало 21 мая издание "Медуза".

Родственница убитой Лейла рассказала о других повреждениях, которые свидетельствуют о жестоком глумлении над телом женщины. С ее слов, из тела убитой были извлечены внутренние органы, а лицо изуродовали ножом, говорится в публикации издания "Блокнот-Краснодар" от 17 мая.

По словам одной из родственниц Дмитриевой, подозреваемый в убийстве подросток является одноклассником сына убитой.

Помощник Бастрыкина отправился в Псебай

Оба обвиняемых находятся под стражей, но следствие устанавливает других возможных соучастников преступления, опрашивает свидетелей и родственников погибшей, говорится в сообщении, опубликованном 21 мая на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Сегодня Следственный комитет России сообщил, что дело ввиду большого общественного резонанса будет расследоваться в Москве. Глава СКР Александр Бастрыкин принял это решение в целях "наиболее полного и объективного расследования" и направил в Псебай своего старшего помощника.

"Жители поселка напрямую смогут донести до представителя центрального аппарата СК России информацию, касающуюся как этого резонансного преступления, так и сведения об иных преступлениях, совершенных группой подростков на территории населенного пункта. Все доводы о конкретных фактах преступной деятельности будут  тщательно проверены", указано в сообщении на сайте СКР.

Примечание:

"Подросток пропал в лесу на Кубани", "Арестованы двое подозреваемых в убийстве матери Ахеджака", "Два человека задержаны по делу об убийстве матери Ахеджака".

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