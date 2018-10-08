Суд отказался освободить Раджаба Абдулатипова

08 октября 2018, 14:50

Верховный суд Дагестана сегодня оставил Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы Дагестана, под арестом на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", брат Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов, председатель комитета по образованию, науке и культуре в парламенте Дагестана, был задержан 26 сентября в служебном кабинете. По данным следствия, он подозревается в участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева. 28 сентября суд арестовал Раджаба Абдулатипова до 26 ноября. 1 октября его защита обжаловала арест в Верховном суде республики.

Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его сотрудники заподозрены в получении взяток на 52 миллиона рублей. Раджаб Абдулатипов 28 сентября в суде отказался признать свою вину, заявив, что все, в чем его обвиняют, является для него новостью.

Верховный суд (ВС) Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Раджаба Абдулатипова на два месяца, пишет "Черновик".

"Сегодня Верховный суд Дагестана апелляционным постановлением от 8 октября 2018 года оставил избранную в отношении Раджаба Абдулатипова меру пресечения в силе", - цитирует руководителя пресс-службы ВС Зарему Мамаеву ТАСС.

По ее словам, "в случае предъявления подозреваемому обвинения в срок до 45 суток со дня его задержания, он останется под арестом до 25 ноября".

По словам адвоката Мирзахана Гасанова, Раджаб Абдулатипов "не признает своей вины и отрицает причастность к каким-либо преступным сообществам".

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".