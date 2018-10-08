08 октября 2018, 14:50
Суд отказался освободить Раджаба Абдулатипова
Верховный суд Дагестана сегодня оставил Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы Дагестана, под арестом на два месяца.
Как писал "Кавказский узел", брат Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов, председатель комитета по образованию, науке и культуре в парламенте Дагестана, был задержан 26 сентября в служебном кабинете. По данным следствия, он подозревается в участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева. 28 сентября суд арестовал Раджаба Абдулатипова до 26 ноября. 1 октября его защита обжаловала арест в Верховном суде республики.
Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его сотрудники заподозрены в получении взяток на 52 миллиона рублей. Раджаб Абдулатипов 28 сентября в суде отказался признать свою вину, заявив, что все, в чем его обвиняют, является для него новостью.
Верховный суд (ВС) Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Раджаба Абдулатипова на два месяца, пишет "Черновик".
"Сегодня Верховный суд Дагестана апелляционным постановлением от 8 октября 2018 года оставил избранную в отношении Раджаба Абдулатипова меру пресечения в силе", - цитирует руководителя пресс-службы ВС Зарему Мамаеву ТАСС.
По ее словам, "в случае предъявления подозреваемому обвинения в срок до 45 суток со дня его задержания, он останется под арестом до 25 ноября".
По словам адвоката Мирзахана Гасанова, Раджаб Абдулатипов "не признает своей вины и отрицает причастность к каким-либо преступным сообществам".
"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".