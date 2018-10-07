ОБСЕ призвала Россию завершить расследование убийства Политковской

07 октября 2018, 20:52

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир в 12-ю годовщину смерти российской журналистки Анны Политковской призвал привлечь к ответственности заказчиков ее убийства.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля Европейский суд по правам человека признал неэффективным расследование убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. ЕСПЧ обязал власти России выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не был установлен заказчик убийства. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 5 октября призвала Россию найти заказчика убийства Политковской.

Анна Политковская, известная своими статьями о Северном Кавказе, в частности о Чечне, была убита в лифте ее дома в Москве 7 октября 2006 года. Мосгорсуд приговорил к различным срокам пятерых обвиняемых по делу: уроженцев Чечни Лом-Али Гайтукаева, Рустама, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также экс-милиционера Сергея Хаджикурбанова, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле". Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели.

В 12-ю годовщину убийства Анны Политковской представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир призвал привлечь к ответственности заказчиков ее убийства. "Несмотря на прогресс и сделанные до сих пор властями заявления по этому делу, я призываю Россию завершить полное расследование, чтобы обеспечить полную ответственность тех, кто заказал это преступление", - заявил он.

Гарлем Дезир также потребовал расследовать все другие случаи смерти журналистов и "привлечь к ответственности преступников и подстрекателей этих преступлений", сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Новая газета" раскритиковала следствие по делу об убийстве Политковской

"Новая газета", в которой работала Политковская, сегодня опубликовала статью "12 лет со дня убийства Анны Политковской. У нас есть вопросы" с критикой в адрес следствия по этому делу.

"Присяжные вынесли вердикт 20 мая 2014 года. С тех пор прошло четыре года. За это время дело о заказчике выделено в отдельное производство, следователь [...] ушел на пенсию, передав материалы коллеге [...], тот (не сделав ничего) - еще ниже, на уровень не особо важных дел и висяков. В июле 2018 года ЕСПЧ признал следствие по установлению заказчика неэффективным. Что происходит с поиском заказчика и других причастных лиц, не знает никто", - говорится в статье.

Авторы статьи ставят несколько вопросов, ответы на которые, по их мнению, "вполне могут приблизить следствие - к разгадке, а заказчика - к скамье подсудимых".

"У следователя [...], который изначально вел это дело до выхода на пенсию, была рабочая версия: фигуры Гайтукаева и Павлюченкова могут связать между собой несколько громких преступлений: до сих пор нераскрытые убийства главного редактора российского «Форбс» Пола Хлебникова, вице-премьера Чечни Яна Сергунина и покушение на убийство украинского предпринимателя Виктора Корбана. Может быть, какие-то из этих преступлений объединяет и фигура заказчика? Тогда есть ли смысл расследовать их по отдельности? Не пора ли их объединить в одно?", - сказано в статье.

Российский суд признал, что заказчиком убийства Политковской был Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем суд признал Рустама Махмудова. Кроме того, к разным срокам лишения свободы были приговорены обвиненные по данному делу братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков.

По мнению авторов статьи, вопросы остались, в том числе, и к лицам, которые ранее фигурировали в деле. Также издание ставит вопросы о доказательствах по делу и о новом допросе уже осужденных.

Напомним, что Лом-Али Гайтукаев, осужденный по делу об убийстве Политковской, умер в вологодской колонии в июне 2017 года. В Ачхой-Мартане, где был похоронен Гайтукаев, не верят, что он был организатором убийства Политковской, заявила "Кавказскому узлу" местная жительница Таиса в день его похорон. "Тем более все знали, сколько хорошего сделала Политковская для нашего народа, вместе с Наташей Эстемировой. Только отморозки могли поднять на них руку. Обидно, что посадили этих людей, а настоящий преступник находится на свободе", - заявила она.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой размещаются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни. На "Кавказском узле" также опубликована биография Анны Политковской.