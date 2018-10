Миятович призвала Россию найти заказчика убийства Политковской

05 октября 2018, 16:29

Российские власти не провели расследования о причастности к преступлению федеральных силовиков и чеченских чиновников, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в преддверии годовщины убийства Анны Политковской.

"Кавказский узел" информировал, что 17 июля Европейский суд по правам человека признал неэффективным расследование убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. ЕСПЧ обязал власти России выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не был установлен заказчик убийства .

Анну Политковскую убили в лифте ее дома в центре Москвы 7 октября 2006 года, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле". Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели.

По обвинению в убийстве Политковской были осуждены пять человек, однако до сих пор не установлен заказчик убийства, говорится в сегодняшнем заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, поступившем в распоряжение "Кавказского узла". Между тем 7 октября исполнится 12 лет со дня убийства журналистки, отметила Миятович.

Она напомнила об июльском решении ЕСПЧ, согласно которому российские власти не предприняли достаточных мер для того, чтобы выяснить, кто был заказчиком убийства Политковской и проверить данные о причастности к этому преступлению федеральных силовиков и чеченских чиновников. "Вероятность найти вдохновителя убийства уменьшается с течением времени, но власти Российской Федерации обязаны установить истину и показать общественности, что предпринимают конкретные шаги по достижению этой цели", - заявила еврокомиссар.

По мнению Дуньи Миятович, поиск правды об убийстве Политковской должен стать главным политическим приоритетом. "Это, в первую очередь, долг перед ее семьей и широкой общественностью, а также элемент фундаментальной обязанности властей обеспечивать свободу СМИ и безопасность журналистов", - сказала Миятович.

Ранее, 18 июля, с призывом провести беспристрастное расследование убийства Политковской обратилась к российским властям правозащитная организация Amnesty International.

Российский суд признал заказчиком убийства Политковской Лом-Али Гайтукаева, который был приговорен к пожизненному заключению и умер в колонии в июне 2017 года.

Светлана Алексиевич стала лауреатом премии Политковской

4 октября были определены лауреаты премии имени Анны Политковской, которая учреждена международной неправительственной организацией RAW in WAR (Reach All Women in War) и ежегодно присуждается женщинам за деятельность в сфере защиты прав человека. Победительницами стали нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и индийская активистка Биналакшми Непрам, говорится на сайте RAW in WAR.

"Кавказский узел" подготовил биографию Анны Политковской. Посвященные Политковской материалы размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Политковская и Эстемирова". Там также содержатся материалы и о подруге Политковской, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.