07 октября 2018, 12:43

Нурмагомедову пригрозили лишением титула из-за инцидента после боя с Макгрегором

Из-за драки, которая произошла в зрительном зале после поединка Нурмагомедова и Макгрегора, к дагестаанскому бойцу могут быть применены санкции плоть до лишения чемпионского титула в легком весе, сообщил глава UFC. Нурмагомедов извинился за свое поведение.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в лёгком весе. Однако сразу после поединка он вышел из октагона, что спровоцировало драку между болельщиками. Из-за потасовки чемпионский пояс не был вручен победителю.

Поведение Нурмагомедова после боя рассмотрит Атлетическая комиссия штата Невада, после чего будет принято решение о том, оставят ли победителю поединка чемпионский титул, передает matchtv. «Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение», - приводятся слова главы  UFC Дэйны Уайта на сайте телевидения.

"Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, вероятно, мы лишим его титула", - цитирует Уайта ТАСС. До конца расследования Макгрегор не получит положенный ему за поединок гонорар в 2 миллиона долларов, добавил он.

На пресс-конференции, прошедшей после поединка, дагестанский боец принес извинения за инцидент после боя, передает sportbox.ru. "Я хочу извинится перед атлетической комиссии. Это не моя лучшая сторона", - приводятся слова Нурмагомедова.

Свое поведение он объяснил тем, что Макгрегор "оскорблял меня, моего отца, религию". Он также рассказал, что после боя его поздравил Владимир Путин и поблагодарил за победу.

Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегор размещены на "Кавказском узле".

Примечание:

"Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США", "Спортсмены из Дагестана завоевали пять золотых медалей на турнире Combat street fighting", "Кубок "Дружбы народов Северного Кавказа" выиграли спортсмены из Дагестана". 

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