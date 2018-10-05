Жители Грозного пожаловались на принуждение к посещению бойцовского турнира

05 октября 2018, 12:16

Бойцовский турнир по смешанным единоборствам прошел в Грозном 4 октября при усиленных мерах безопасности. Присутствие на турнире в качестве болельщиков было обязательным, рассказали студенты и бюджетники.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября в связи празднованием 200-летия Грозного объявлено в Чечне нерабочим днем. Вчера, 4 октября, в рамках юбилея города был открыт парк имени первого короля Иордании Хусейна бен Талала, начался Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа и был проведен бойцовский турнир по смешанным единоборствам WFCA53. Официальные праздничные мероприятия проходят на фоне беспрецедентных мер безопасности, рассказали жители Грозного.

Грозненцы ранее выражали недовольство в связи с подготовкой к празднику. В частности, они раскритиковали власти за раздутый бюджет празднования и заявили об участившихся перед 200-летием города субботниках и принудительном участии в них. Также они сообщили о рейдах силовиков и значительном усилении мер безопасности в городе в канун юбилея.

В восьми из 10 поединков бойцовского турнира, который прошел вечером 4 октября в спорт-холле "Колизей", победили представители республиканского бойцовского клуба "Ахмат". При этом в главном бою вечера представитель клуба, чемпион Лиги в полусреднем весе Абубакар Вагаев проиграл Мураду Абдулаеву, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минспорта Чечни.

"Бойцовский клуб «Ахмат» представляли Абубакар Вагаев, Саламу Абдурахманов, Хусейн Халиев, Беслан Ушуков, Джихад Юнусов, Алихан Вахаев, Апти Бимарзаев, Черси Дудаев, Хункар-Паша Осмаев и Диас Еренгаипов. Один наш боец победил нокаутом, четверо - единогласным решением судей, и двое, Вагаев и Еренгаипов, потерпели поражение", - сообщил он.

По словам представителя Минспорта, спорт-холл "Колизей", рассчитанный на 5000 зрителей, был "заполнен полностью".

Территория "Колизея" была оцеплена усиленными нарядами силовиков, а чтобы пройти внутрь, приходилось проходить личный досмотр, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Муса.

"Внутрь запускали только по одному. Причем не только металлодетектор надо было пройти, так еще досматривали, охлопывали руками по телу. Очень тщательный был досмотр. Это, наверное, потому, что сам Рамзан [Кадыров] там присутствовал. Оттого и людей согнали, чтобы трибуны заполнить, и проверяли всех усердно", - предположил Муса.

Турнир был "очень зрелищным", уточнил мужчина. "Бои были очень зрелищными. Абубакар Вагаев, правда, сильно расстроил, проиграв во втором раунде, причем Абдулаев его нокаутировал. Очень обидно", - сказал грозненец.

Студенты посетили турнир под угрозой недопуска к экзаменам

Присутствие на турнире в качестве болельщиков было обязательным, рассказал сегодня студент грозненского вуза Ислам. "Были вчера на турнире в спорт-холле «Колизей», хотя я не планировал участвовать. Просто понадобилось заполнить трибуны. И нас, как обычно, «бросили» на мероприятие. Участие было обязательным. Собрались у «Колизея» минут за 40 до начала турнира, всех отметили, и потом мы прошли на отведенные нам места", - сказал Ислам корреспонденту "Кавказского узла"

Неявка на турнир грозила недопуском к сдаче экзаменов и зачетов, уточнил другой студент, Шамиль. "Наказание за неучастие в таких мероприятиях – недопуск к сдаче зачетов и экзаменов. Поэтому приходится мириться и делать, как скажут", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" студент.

На турнире было немало истинных фанатов боевых единоборств, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" работник грозненского предприятия Рамзан. "Но в основном на трибунах были студенты да простые работники организаций, как мы. Начальство попросило пойти на турнир. Им сверху дали указание отправить группу сотрудников, вот мы и присутствовали там. Мне больше по душе футбол, но присутствовать пришлось", - рассказал мужчина.

Напомним, что бюджетники и студенты в Чечне и ранее жаловались на принуждение к участию в мероприятиях. Так, 22 сентября они рассказали о вынужденном посещении матчей футбольного клуба "Ахмат", а 17 августа жители Чечни сообщили о принуждении бюджетников к посещению международного турнира по кикбоксингу в Грозном.

Среди мероприятий, на принудительное участие в которых жаловались работники бюджетных организаций Чечни - субботники, уборки кладбищ, шествие в честь годовщины отмены КТО и митинг по случаю Дня России.