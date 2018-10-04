Отинашвили опровергла свое избиение после задержания на границе с Южной Осетией

04 октября 2018, 19:16

Арестованная в Южной Осетии жительница Грузии Майя Отинашвили заявила, что не подвергалась физическому насилию после задержания. Она заключена под стражу на месяц, сообщили в суде Ленингора.

"Кавказский узел" информировал, что 37-летняя Майя Отинашвили была задержана 29 сентября в окрестностях села Хурвалети Горийского района Грузии. По данным КГБ Южной Осетии, Отинашвили не только нарушила границу, но и неоднократно за денежное вознаграждение помогала делать это другим жителям Грузии и Южной Осетии. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария со ссылкой на очевидцев задержания и родных Отинашвили заявила, что женщину схватили на территории, контролируемой грузинскими властями, а потом избили.

Майя Отинашвили сообщила сегодня, что ей предоставили адвоката Алену Остаеву и переводчика. "Отношение нормальное, питание тоже хорошее. Никто ко мне физической силы не применял, не обижают. Просто по семье скучаю", - рассказала женщина, передает корреспондент "Кавказского узла".

Отинашвили отметила, что вчера, 3 октября, ее посетили сотрудники миссии Красного Креста. По словам сотрудников колонии, сотрудники миссии не высказали никаких нареканий к условиям содержания Майи Отинашвили.

В суде Ленингора корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Отинашвили заключена под стражу на месяц "Обычно нарушителей границы возвращают обратно в Грузию после уплаты штрафа, но Отинашвили осуществляла незаконную переправу через границу за денежное вознаграждение в течение последних двух лет",- сказал представитель суда.

2 октября Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил, что Отинашвили арестована на два месяца. Однако на следующий день Служба госбезопасности Грузии, сославшись на информацию "горячей линии" южноосетинской прокуратуры, заявила, что Отинашвили арестована лишь на десять дней.

Граница в том месте, где была задержана Майя Отинашвили, обозначена знаками, и она не могла не знать, что пересекает ее, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в КГБ Южной Осетии.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликован материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.