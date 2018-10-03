Омбудсмен Грузии рассказала об избиении арестованной в Южной Осетии Отинашвили

03 октября 2018, 19:12

Жительница грузинского села Хурвалети Майя Отинашвили арестована в Южной Осетии на десять дней, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии. После задержания женщину избили, заявила омбудсмен Грузии.

"Кавказский узел" сообщал, что 37-летняя Майя Отинашвили была задержана 29 сентября в окрестностях села Хурвалети Горийского района Грузии. 2 октября Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил, что она арестована на два месяца. По данным ведомства, Отинашвили неоднократно за денежное вознаграждение помогала жителям Южной Осетии и Грузии незаконно пересекать границу.

Служба государственной безопасности Грузии со ссылкой на информацию, полученную по горячей линии прокуратуры Южной Осетии, сообщила, что Отинашвили арестована не на два месяца, а на десять дней, информировала сегодня "Грузия Online".

При этом на официальной странице КГБ Южной Осетии в Facebook по состоянию на 19:11 мск 3 октября данные о сроке ареста Майи Отинашвили не обновлены.

Во время задержания Отинашвили находилась на территории, которую контролируют грузинские власти, в 50 метрах от возведенного южноосетинской стороной ограждения, заявила сегодня народный защитник Грузии Нино Ломджария, сославшись на очевидцев. "Она звала на помощь, и ее тащили насильно, а она сопротивлялась. Это то место, куда члены ее семьи ходят регулярно, и, соответственно, обычно они чувствовали там себя в безопасности. Она просто зашла, чтобы собрать урожай, когда произошел этот факт. Как нам сказали, было двое вооруженных людей в масках, хотя определить, осетины это или русские, было невозможно", - привели слова Ломджарии "Новости-Грузия".

Родные Майи Отинашвили заявили, что после задержания она была избита, сообщила Нино Ломджария. "Несмотря на то, что у задержанной есть адвокат, он не получил возможность увидеться с Майей Отинашвили. Семья заявляет, что задержанную не видел ни один независимый наблюдатель, что еще больше усиливает их подозрения", - процитировало издание слова омбудсмена.

Работа над тем, чтобы задержанная вернулась к семье и детям, ведется в круглосуточном режиме, заявил сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. "Имеет место весьма тяжелый случай, я и это хочу подчеркнуть. Соответственно, мы мобилизовали все ресурсы, в том числе международного содружества, чтобы наша гражданка как можно быстрее вернулась к своей семье", - передало слова Бахтадзе "ИнтерпрессНьюс".

"Кавказский узел" не располагает комментариями правоохранительных органов и властей Южной Осетии относительно заявлений Нино Ломджарии.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.