Граница Грузии и Южной Осетии. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

02 октября 2018, 15:36

Жительница Грузии арестована в Южной Осетии

Суд арестовал на два месяца жительницу села Хурвалети Горийского муниципалитета Майю Отинашвили, задержанную 29 сентября на границе, сообщили сегодня в Комитете госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 37-летняя Майя Отинашвили была задержана 29 сентября в окрестностях села Хурвалети Горийского муниципалитета. Власти муниципалитета обратились в наблюдательную миссию ЕС в связи ее с задержанием.

"В настоящее время Ленингорским районным судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Комитета госбезопасности Южной Осетии.

По данным ведомства, Отинашвили в течение длительного времени за денежное вознаграждение оказывала содействие жителям Южной Осетии и Грузии в незаконном пересечении границы. 1 октября в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст.322 УК РФ (незаконное пересечение границы).

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. В  разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

Примечание:

"Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии", "Грузия заявила о похищении пастуха в районе границы с Южной Осетией".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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02 октября 2018, 15:55

02 октября 2018, 15:36

  • Жительница Грузии арестована в Южной Осетии

    Суд арестовал на два месяца жительницу села Хурвалети Горийского муниципалитета Майю Отинашвили, задержанную 29 сентября на границе, сообщили сегодня в Комитете госбезопасности Южной Осетии.

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