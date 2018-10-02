Жительница Грузии арестована в Южной Осетии

02 октября 2018, 15:36

Суд арестовал на два месяца жительницу села Хурвалети Горийского муниципалитета Майю Отинашвили, задержанную 29 сентября на границе, сообщили сегодня в Комитете госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 37-летняя Майя Отинашвили была задержана 29 сентября в окрестностях села Хурвалети Горийского муниципалитета. Власти муниципалитета обратились в наблюдательную миссию ЕС в связи ее с задержанием.

"В настоящее время Ленингорским районным судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Комитета госбезопасности Южной Осетии.

По данным ведомства, Отинашвили в течение длительного времени за денежное вознаграждение оказывала содействие жителям Южной Осетии и Грузии в незаконном пересечении границы. 1 октября в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст.322 УК РФ (незаконное пересечение границы).

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.