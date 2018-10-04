Еврокомиссар поддержала Эмина Гусейнова в ЕСПЧ

04 октября 2018, 19:01

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович попросила Страсбургский суд рассматривать дело о лишении журналиста и правозащитника Эмина Гусейнова гражданства Азербайджана в контексте преследования инакомыслящих в этой стране.

"Кавказский узел" писал, что в мае Европейский суд по правам человека начал коммуникацию по жалобе бывшего председателя, а ныне исполнительного директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, который пожаловался на принуждение к отказу от азербайджанского гражданства. После этого заключения в поддержку журналиста внесли в ЕСПЧ сразу четыре международные неправительственные организации.

После того, как власти в августе 2014 года устроили обыск в офисе возглавляемого Гусейновым Института свободы и безопасности репортеров, он укрылся в посольстве Швейцарии в Баку. 13 июня 2015 года он покинул Азербайджан на самолете главы швейцарского внешнеполитического ведомства Дидье Буркхалтера, сообщил норвежский фонд "Дом прав человека". На лишение гражданства Гусейнов пожаловался 14 января 2016 года. Он заявил, что его лишили гражданства, чтобы помешать правозащитной деятельности.

Сегодня комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович опубликовала письменные замечания, представленные им в Европейский суд по правам человека в связи с делом "Эмин Гусейнов против Азербайджана", говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Комиссар констатировала, что те, кто выражает несогласие или критику властей, подвергаются в Азербайджане репрессиям. "Лишение гражданства также может быть использовано в качестве инструмента наказания, чтобы заставить замолчать инакомыслящих", - приводятся слова Миятович в сообщении.

Миятович отметила, что наиболее серьезно права человека нарушаются в тех случаях, когда, как в случае с Гусейновым, человек становится лицом без гражданства. "Лишение гражданства заявителя не следует рассматривать изолированно, а как часть более широкой картины запугивания правозащитников в Азербайджане", - подчеркнула комиссар.

Практика стороннего вмешательства со стороны комиссара Совета Европы предусмотрена Европейской конвенцией о правах человека. Соответствующие замечания комиссара не содержат каких-либо комментариев по фактам или по существу дела, но предоставляют суду объективную информацию по вопросам, вызывающим озабоченность уполномоченного, поясняется в сообщении Совета Европы.

Дунья Миятович известна своим непримиримым отношением к преследованию инакомыслящих, отметил Эмин Гусейнов. "Она и на посту спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ всегда возвышала голос протеста против преследования журналистов. Ее вмешательство - красноречивый показатель вопиющей несправедливости против меня", - заявил сегодня Эмин Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями по поводу заявлений комиссара Совета Европы со стороны полномочного представителя Азербайджана в ЕСПЧ Чингиза Аскерова.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".