Четыре международных НПО обратились в ЕСПЧ по делу Эмина Гусейнова

26 сентября 2018, 11:27

Четыре международные неправительственные организации внесли в Европейский суд по правам человека заключение в поддержку азербайджанского журналиста и правозащитника Эмина Гусейнова. Они просят признать лишение его гражданства Азербайджана преследованием за свободу выражения.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае Европейский суд по правам человека начал коммуникацию по жалобе бывшего председателя, а ныне исполнительного директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, который пожаловался на принуждение к отказу от азербайджанского гражданства.

11 февраля 2015 года Норвежский фонд "Дом прав человека" сообщил, что Гусейнов с 18 августа 2014 года вынужден скрываться в посольстве Швейцарии в Баку, спасаясь от репрессий. Гусейнов начал скрываться после того, как власти устроили обыск в офисе возглавляемого им Института свободы и безопасности репортеров, изъяли оборудование и документацию. 13 июня 2015 года Гусейнов покинул Азербайджан на самолете главы швейцарского внешнеполитического ведомства Дидье Буркхалтера. 14 января 2016 года Гусейнов пожаловался на лишение гражданства Азербайджана в ЕСПЧ.

Неправительственные организации «Международная поддержка медиа» (IMS), Международная ассоциация по защиты свободы слова (IFEX), Комитет по защите журналистов (CPJ) и Международный проект старших юристов (ISLP) представили ЕСПЧ совместное Стороннее вмешательство по делу Эмина Гусейнова.

"Ныне проживающий в изгнании в Швейцарии Э. Гусейнов является известным журналистом и правозащитником. Он является директором и соучредителем Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР), ведущей азербайджанской неправительственной организации, созданной в 2006 году для защиты свободы выражения мнений и продвижения независимой онлайн-отчетности", - говорится в поступившем 25 сентября корреспонденту «Кавказского узла» от IMS совместном пресс-релизе четырех организаций.

Авторы напоминают, что в своей жалобе в ЕСПЧ Гусейнов утверждает, что был незаконно лишен гражданства со стороны правительства Азербайджана в ответ на его критические взгляды. При это представители НПО среди прочих вопросов затрагивают проблему использования лишения гражданства как инструмента политического преследования. Как отмечается в представленном в ЕСПЧ документе, лишение гражданства способствует "подавлению несогласных голосов в более широком контексте угнетения журналистов, СМИ и субъектов гражданского общества в Азербайджане".

Азербайджан является одним из худших тюремщиков журналистов в мире

"В последние годы власти Азербайджана все чаще прибегают к широкому спектру репрессивной тактики, включая тюремное заключение, пытки, преследования, угрозы, запреты на поездки, чтобы заставить замолчать мирных критиков. Нынешний случай не является изолированным от общей картины: он имеет похожие и отличительные признаки со многими другими случаями, связанными с журналистами, блогерами и лидерами гражданского общества", говорится в совместном заключении НПО.

«Лишение Эмина Гусейнова гражданства знаменует собой еще одну критическую точку для азербайджанских властей, которые систематически стремятся подавить независимые голоса. Это просто еще одна тактика, чтобы заставить замолчать правозащитника, который хорошо известен как за его профессиональные достижения, так и за критическую точку зрения на вопросы управления в Азербайджане», - сказала Гульнара Ахундова, руководитель отдела глобального реагирования IMS.

«Азербайджан является одним из худших тюремщиков журналистов в мире. Репрессивные методы, которые власти используют против журналистов и активистов средств массовой информации, в том числе Эмина Гусейнова и его брата Мехмана (Гусейнова), который в настоящее время заключен в тюрьму за свою журналистику в Азербайджане, заслуживают международного осуждения, - заявила Гульноза Саид, сотрудница CPJ в Европе и Центральной Азии. - Мы настоятельно призываем ЕСПЧ вынести решение в пользу Эмина Гусейнова и направить сильный сигнал о том, что государства-члены не должны терпеть жестокое поведение, стремясь заставить замолчать критические голоса с помощью таких средств, как лишение гражданства».

По ее словам, политически мотивированное преследование "людей, работающих в гражданском обществе Азербайджана, вызывает растущую обеспокоенность, поскольку тактика, используемая властями, становится все более многочисленной и юридически сложной".

Авторы Стороннего вмешательства просят ЕСПЧ рассмотреть нынешние репрессии журналистов, правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане в контексте обязательств Азербайджана в области прав человека как государства-члена Совета Европы. В этом случае ЕСПЧ может сыграть важную роль в качестве международного средства защиты прав человека и основных свобод в регионе.

Тактика, используемая властями, становится все более многочисленной и юридически сложной

«Необходимость признания лишения гражданства в качестве наказания за выражение своих мнений или убеждений в Азербайджане имеет решающее значение. Нужно только взглянуть на другие страны, где эта практика не оспаривается, чтобы понять, насколько разрушительным может быть эта порочная практика на свободный поток информации. Например, в Бахрейне сотни людей, включая журналистов, правозащитников, религиозных деятелей и лидеров оппозиции, лишены своего гражданства, что способствует распространению повсеместного климата страха перед репрессиями за высказывание по вопросам, которые неудобны для правительства и королевской семьи», - предупреждает Энни Игл, исполнительный директор сети IFEX.

«Учитывая, что подобная повсеместная тактика использовалась в ряде других стран мира, крайне важно, чтобы мы стояли вместе против лишения гражданства, когда целью такой меры является подавление открытых публичных дебатов по политическим и другим общественно значимым вопросам», - сказал Ричард Уинфилд из ISLP.

Авторы документа предлагают ЕСПЧ рассмотреть вероятность того, что лишение гражданства Эмина Гусейнова нарушает право журналиста на свободу выражения и предотвращает его полное участие в публичных дебатах в Азербайджане.

По словам азербайджанского эксперта-правоведа Ялчина Иманова, в международных судебных инстанциях есть правовой институт Amicus curiae brief (Стороннее вмешательство). Этот институт признает право организаций оказать содействие суду, предлагая его вниманию заключения, имеющие отношение к делу.

Как отметил Иманов, по делам из Азербайджана были уже случаи таких вмешательств. Так, по делу журналистки Хадиджи Исмайловой в ЕСПЧ, обращались целый ряд международных правозащитных НПО.

«Такие обращения позволяют ЕСПЧ при даче правовой оценке понять причины нарушения прав заявителей в широком политическом контексте», - сказал Иманов корреспонденту «Кавказского узла».

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Сам Эмин Гусейнов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сказал, что коммуникация по его делу завершается и ожидается, что до конца этого года ЕСПЧ объявит это решение.

«Меня лишили гражданства, чтобы я не мог продолжать свою правозащитную работу. С другой стороны, это решение преследовало цели дискредитации меня. Власти через подручные СМИ пытались представить меня как человека, у которого нет чувства патриотизма. Но я не сломлен и продолжаю борьбу за пределами страны. Мы информируем международное сообщество о положении дел со свободой прессы, раскрываем глаза миру на реальную ситуацию в Азербайджане, рассказываем об арестах журналистов и блогеров, блокировке сайтов, закрытии газет», - сказал Гусейнов.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов" . В разделе "Справочник" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".