Акция в Магасе проходит на фоне жестких мер безопасности

04 октября 2018, 11:10

Участники стихийной акции продолжают стягиваться к центру Магаса. Количество мобильных постов силовиков на трассах Ингушетии сегодня увеличено, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики заблокировали дорогу в Магас, и участники стихийной акции пришли пешком в центр столицы Ингушетии. Их число, по разным оценкам, варьировалось от двух до пяти тысяч.

Въезды в Магас перекрыты усиленными постами, при этом силовики разрешают выезд из города. Усиленные мобильные посты стоит сегодня также на въезде в Назрань и в самой Назрани, на них дежурят по 20-30 силовиков в масках.

По дороге от села Барсуки Назрановского района до Магаса корреспондент "Кавказского узла" насчитал четыре поста силовиков.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние по трассе от села Барсуки до Магаса составляет 14 километров.

Приехавшие к Магасу люди оставляют машины за чертой города и пешком стягиваются к центру, среди пеших колонн есть и всадники на лошадях, их силовики также пропускают беспрепятственно.

В WhatsApp сегодня было распространено видео, на котором видна шумная колонна людей, идущая по проспекту Зязикова в Магасе, а также всадники. Копия видео имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Интернет в республике частично работает, но в Магасе сегодня нет доступа к Интернету совсем, передал в 10.27 мск корреспондент "Кавказского узла" из центра Магаса.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".