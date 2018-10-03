03 октября 2018, 22:47

Источники сообщили о задержании руководства завода в Дагестане

Силовики задержали генерального директора Каспийского завода листового стекла и его заместителя по подозрению в мошенничестве, сообщили сегодня источники.

"В их домах провели обыски", - заявил источник.

Он отметил, что против задержанных уже возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".

Гендиректор стекольного завода и его заместитель подозреваются в крупном мошенничестве, со ссылкой на собственные источники сообщил сегодня "Черновик". Задержание руководства завода произошло вскоре после заключения контракта на поставку листового стекла в Азербайджан. Сделка была заключена во время официального визита в Азербайджан дагестанской делегации во главе с главой региона Владимиром Васильевым, отмечает издание.

27 сентября Каспийский завод листового стекла (КЗЛС) подписал с одним из ключевых клиентов в Азербайджане, компанией Qlass Haus, соглашение о поставке в 2019 году продукции на пять миллионов долларов. КЗЛС - один из крупнейших заводов по производству листового стекла флоат-методом на юге России и единственный современный высокотехнологичный завод такого типа на территории стран СНГ, Кавказского и Каспийского региона, говорится на сайте завода.

Договор с Qlass Haus был подписан сторонами во время IX Российско-азербайджанского межрегионального форума, проходившего в Баку, сообщило 2 октября на своем сайте Министерство экономики Дагестана. Владимир Васильев, в конце сентября приехавший в Баку с официальным визитом, возглавлял российскую делегацию межрегионального форума, информировало РИА "Дербент" 28 сентября.

Информации о задержании руководителей завода на сайте Следственного управления СКР по Дагестану и сайте Каспийского завода листового стекла к 22:47 мск 3 октября нет. Комментариями самих задержанных или их представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Примечание:

"Нелегальные спиртзаводы закрыты в Дагестане и Кабардино-Балкарии", "Подрядчик в Дагестане заподозрен в мошенничестве по госконтракту", "Владелец "Красного Октября" рассказал о рейдерском захвате завода".

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