02 октября 2018, 22:57

Подрядчик в Дагестане заподозрен в мошенничестве по госконтракту

ООО "Кавсантехмонтаж" получил девять миллионов рублей из бюджета на ремонт городской улицы в Махачкале по муниципальному контракту, однако предусмотренные документом работы не выполнил, сообщила прокуратура.

По данным проверки, проведенной ведомством, деньги подрядчику выделило управление ЖКХ Махачкалы в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году.

Бюджетные средства были перечислены "в счет оплаты за выполнение работ по реконструкции улицы Изумрудной Махачкалы... фактически указанные работы подрядчиком выполнены не были", - сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы "для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)", уточнило ведомство. Отметим, что максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно версии прокуратуры от ООО "Кавсантехмонтаж" не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в августе руководитель подрядной организации был обвинен в том, что при выполнении контрактов по капитальному ремонту в Табасаранском районе Дагестана завысил объемы и стоимость работ, похитив таким образом около миллиона рублей из бюджета.

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