Полицейский осужден после смерти арестанта в Ингушетии

03 октября 2018, 21:47

Суд в Магасе признал бывшего сотрудника охраны изолятора временного содержания виновным в халатности, которая привела к самоубийству подозреваемого.

Арестант убил себя 10 апреля. По мнению Магасского районного суда, полицейский должен был заметить, как подозреваемый в незаконном обороте наркотиков готовится к суициду, и предотвратить его.

Бывший сотрудник МВД признан виновным по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Суд учел, что на его иждивении находятся двое малолетних детей, и приговорил его к условному лишению свободы на два с половиной года. Кроме того, осужденному запрещено в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Имя бывшего полицейского в сообщении не называется. "Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда. На сайте управления МВД по Ингушетии к 21:47 мск 3 октября также нет таких комментариев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля суд в Нальчике вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях.