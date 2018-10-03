03 октября 2018, 21:47

Полицейский осужден после смерти арестанта в Ингушетии

Суд в Магасе признал бывшего сотрудника охраны изолятора временного содержания виновным в халатности, которая привела к самоубийству подозреваемого.

Арестант убил себя 10 апреля. По мнению Магасского районного суда, полицейский должен был заметить, как подозреваемый в незаконном обороте наркотиков готовится к суициду, и предотвратить его.

Бывший сотрудник МВД признан виновным по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Суд учел, что на его иждивении находятся двое малолетних детей, и приговорил его к условному лишению свободы на два с половиной года. Кроме того, осужденному запрещено в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Имя бывшего полицейского в сообщении не называется. "Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда. На сайте управления МВД по Ингушетии к 21:47 мск 3 октября также нет таких комментариев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля суд в Нальчике вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. 

Примечание:

"Свидетели рассказали о состоянии потерпевших после пыток в ингушском ЦПЭ", "Суд назначил выплату в 4,5 млн за пытки подростков в Белореченской колонии", "Суд назначил проверку заявлений Албагачиева о пытках".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 октября 2018, 23:34

  • Обвинение попросило пять лет тюрьмы для Мусы Мусаева

    Прокурор потребовал для бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева пять лет лишения свободы с запретом работы на государственных и муниципальных должностях. Мусаев не преследовал своими действиями корыстных интересов и помог мэрии возместить ущерб, заявила защита.

03 октября 2018, 23:33

03 октября 2018, 22:47

03 октября 2018, 22:25

  • Международная комиссия юристов призвала снять обвинение с Беньяша

    Следствие должно отказаться от обвинения, связанного с выполнением краснодарским адвокатом Михаилом Беньяшем профессиональных обязанностей, заявила сегодня Международная комиссия юристов. Более 1200 человек подписали электронную петицию с требованием прекратить уголовное преследование Беньяша.

03 октября 2018, 21:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи