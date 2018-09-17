Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

17 сентября 2018, 19:45

Суд получил 20 жалоб на приговор по делу ингушского центра "Э"

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 4 октября начнет рассмотрение 20 апелляционных жалоб на приговор по делу о пытках в ингушском ЦПЭ.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике 27 июля вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев был приговорен к семи годам колонии, начальник отдела центра "Э" Андрей Безносюк - к шести годам, заместитель Хамхоева Сергей Хандогин получил три года условно. Самое суровое наказание, десять лет строгого режима, получил оперативник Алихан Беков - единственный, кому предъявлено обвинение в убийстве задержанного Магомеда Далиева. Еще три силовика получили от трех до пяти с половиной лет общего режима.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

На приговор по делу сотрудников ингушского ЦПЭ поступило 20 апелляционных жалоб, как от подсудимых, так и от потерпевших, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в Нальчикском гарнизонном военном суде.

Все жалобы вместе с возражениями и материалами уголовного дела 4 сентября были направлены в Северо-Кавказский окружной военный суд. По словам пресс-секретаря Нальчикского гарнизонного военного суда Виктории Крапивы, «приговор не устроил ни подсудимых, не признавших свою вину, ни потерпевших, которые посчитали его чрезмерно мягким».

На сайте Северо-Кавказского окружного военного суда указано, что рассмотрение апелляционных жалоб начнется в 10.00 мск 4 октября.

Суд в Нальчике по делу сотрудников ингушского ЦПЭ провел 25 заседаний, на них было допрошено около 130 свидетелей.

Напомним, суммарный срок осужденных оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Подсудимые полностью отвергли все обвинения. Пятеро из них, в том числе начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев, заявили суду, что считают себя жертвами оговора и политических интриг. Сразу после оглашения приговора потерпевшие заявили о разочаровании излишне мягким наказанием для подсудимых, а адвокаты озвучили намерение обжаловать решение суда.

Примечание:

"Оперативник ингушского центра "Э" открестился от участия в задержании Альберта Хамхоева", "Свидетели подтвердили версию Альберта Хамхоева о подброшенном ему оружии", "День поддержки жертв пыток напомнил о резонансных делах на Северном Кавказе".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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