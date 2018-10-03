Европейский суд по правам человека. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

03 октября 2018, 16:51

ЕСПЧ возложил на госслужащих ответственность за смерть жителя Кабардино-Балкарии

Европейский суд по правам человека 2 октября обязал власти России выплатить 74,5 тысячи евро родственникам жителя поселка Хасанья Расула Цакоева, признав виновными в его пытках и смерти силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Расул Цакоев пропал 27 сентября 2004 года, а 29 сентября он был выброшен на свалку мусора в 2 километрах от села Хасанья. 4 октября Цакоев умер в больнице, рассказав перед смертью своим родственникам и друзьям, что его похитили и пытали силовики. Расследование дела о пытках Цакоева несколько раз приостанавливалось.

Родители Расула Цакоева при содействии Международного правозащитного общества "Мемориал" направили жалобу в Европейский суд по правам человека, которая была принята в мае 2007 года. В жалобе юристы заявили о нарушении статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Решение по делу "Цакоевы против России" ЕСПЧ опубликовал на своем сайте 2 октября. Суд постановил, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции, в совокупности со статьями 2 и 3.

"Суд отмечает, что правительство не оспаривает тот факт, что Расул Цакоев подвергся жестокому обращению, которое привело к его смерти. Он также установил, что Цакоев был похищен и подвергнут жестокому обращению со стороны государственных должностных лиц и умер в результате этого жестокого обращения. В свете этого суд считает, что государственные служащие несут ответственность за жестокое обращение", - говорится в решении Европейского суда по правам человека, перевод которого сделал "Кавказский узел".

ЕСПЧ постановил выплатить отцу и матери Расула Цакоева по 5000 евро за потерю кормильца, подчеркнув в своем решении, что "существует явная причинно-следственная связь между заявленным ущербом и нарушением Конвенции, что может, в случае необходимости, включать компенсацию за потерю дохода". Суд также присудил заявителям 60 000 евро компенсации морального ущерба и 4500 евро за судебные расходы.

Комментариев от родственников Расула Цакоева по поводу решения ЕСПЧ пока не поступало.

Отметим, что 3 мая 2012 года ПЦ "Мемориал" передал в Следственный комитет России материалы о преступлениях силовиков, в списке значилось и дело о смерти Расула Цакоева.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии местный житель заявляет о своем признании в хранении гранаты под пытками силовиков", "Более ста человек пришли на митинг в Нальчике "Матери КБР в защиту прав и свобод граждан","Евкуров: к похищениям жителей Ингушетии причастны силовики".

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