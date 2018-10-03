Полковник Пхешхов оставлен под домашним арестом вопреки нарушению режима

03 октября 2018, 12:21

После публикации видео о том, что находящегося под домашним арестом офицера МВД по Карачаево-Черкесии Мухтара Пхешхова посетили коллеги, следователи попросили ужесточить ему меру пресечения. Суд отказался заключить Пхешхова под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии, полковник полиции Мухтар Пхешхов, объявленный в розыск по подозрению в причастности к хищению денег из бюджета, сдался правоохранителям и был помещен в изолятор, но в тот же день по решению суда его перевели под домашний арест.

По версии следствия, в 2016 году Мухтар Пхешхов вступил в сговор с двумя жителями Карачаево-Черкесии, чтобы похитить деньги, выделенные на закупку земельного участка и здания для регионального подразделения УФМС. Стоимость здания и земельного участка в Черкесске были искусственно завышены, в результате чего похищены более 22 миллионов рублей из бюджета.

Черкесский горсуд 2 октября рассмотрел ходатайство следствия об изменении Мухтару Пхешхову и оставил его под домашним арестом "до окончания следствия", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник руководителя республиканского СУ СКР Сергей Шуваев, не уточнив срок домашнего ареста Пхешхова.

Поводом для ходатайства об изменении меры пресечения стал видеоролик, на котором видно, как высокопоставленные сотрудники республиканского МВД навещают находящегося под домашним арестом Пхешхова, уточнил представитель Следкома.

Видео было опубликовано 28 сентября в Telegram-канале "338", посвященном силовым структурам, и после этого распространилось в других Telegram-каналах. "[Высокопоставленные коллеги] наведались в гости к находящемуся под домашним арестом начальнику тыла МВД по КЧР Мухтару Пхешхову. Это запечатлено на видео, снятом 19 сентября сотрудниками УФСИН, контролирующими соблюдение подозреваемым условий меры пресечения. С 6 августа Пхешхов на период следствия по делу о хищении бюджетных средств по решению суда находится под домашним арестом", - написали авторы сообщения в аннотации к видео.

Информация, обнародованная Telegram-каналом "338", "проверяется в рамках уголовного дела Пхешхова", пояснил Сергей Шуваев.

Обычно человеку, находящемуся под домашним арестом, не разрешается контактировать с внешним миром, за исключением своего адвоката, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Адвокатской палаты Москвы Никита Таранищенко.

"Необходимо иметь в распоряжении решение суда относительно избранной меры пресечения, чтобы понимать, какие ограничения предусмотрены в указанном решении. Но в целом по общей практике лицу, находящемуся под домашним арестом, не разрешается контактировать с внешним миром за исключением, если проводятся следственная действия или он получает медицинскую помощь. Он также может видеться только со своим адвокатом", - пояснил юрист.

По его словам, наказанием за нарушение режима домашнего ареста может быть решение суда о заключении в изолятор. "Последствия нарушения режима избранной меры пресечения могут быть применены в отношении лица в виде изменения меры на более строгую. Поскольку по закону самая строгая мера пресечения после домашнего ареста - заключение под стражу, то в данном случае последствием может быть заключение под стражу. Но с учётом данных о личности посещавших и посещаемого это, скорее всего, не произойдет", - предположил адвокат.

Сотрудникам ФСИН, которые обеспечивают домашний арест и, по данным канала "338", сняли на видео посещение Пхешхова, не грозит ответственность, уверен Никита Таранищенко. "Сотрудники ФСИН не подпадают под ответственность. Если это было несанкционированное посещение, то это, вполне возможно, было частью оперативной работы подразделения ФСИН. Если же посещение санкционировано, то тем более они не подпадают под ответственность, так как свидания разрешены при условии визуального наблюдения и фиксации", - сказал Таранищенко, уточнив, что ответственность не грозит также и гостям Пхешхова.