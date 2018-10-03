03 октября 2018, 05:12

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на границе Чечни и Дагестана

Подземные толчки зафиксированы сегодня ночью в Ножай-Юртовском районе Чечни неподалеку от административной границы с Ботлихским районом Дагестана.

По данным сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 00.23 мск в 13 километрах к северо-востоку от села Гагатли Ботлихского района Дагестана и в 43 километрах югу-западнее Хасавюрта.

Эпицентр толчков находился на глубине 5 километров в точке с координатами 42.90 градуса северной широты и 46.37 градуса восточной долготы, сообщается сегодня на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится в Ножай-Юртовском районе Чечни примерно в семи километрах от села Лем-Корц и удалена почти на три километра от административной границы с Ботлихским районом Дагестана.

Сообщений о жертвах и разрушениях в результате этого сейсмособытия на сайтах главных управлений МЧС по Чечне и по Дагестану по данным на 05.00 мск 3 октября не было.

"Кавказский узел" также информировал, что 24 сентября в Дагестане было зафиксировано два подземных толчка - близ побережья Каспийского моря и в Буйнакском районе. Тогда о пострадавших и разрушениях также не сообщалось.

Примечание:

"Землетрясение произошло в Чечне", "Жители Чечни рассказали о последствиях землетрясения", "Землетрясение произошло у берегов Дагестана".

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