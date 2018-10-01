Солдат погиб в Нагорном Карабахе

01 октября 2018, 20:17

Геворг Аронян получил смертельное ранение в воинской части при неизвестных обстоятельствах, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"1 октября приблизительно в 10.50 (по местному времени) в одной из воинских частей, расположенной в юго-восточном направлении, пока еще при невыясненных обстоятельствах тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Геворг Аронян, 1997 года рождения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, военнослужащий был доставлен в госпиталь, где позднее скончался. В Минобороны добавили, что ведется расследование.

По данным CDSI, с января по июнь 2018 года в Армении и Нагорном Карабахе число небоевых потерь достигло 19 человек, в частности, семь солдат погибли в результате несчастных случаев, двое были убиты сослуживцами, двое скончались от болезней, один погиб из-за нарушения правил безопасности и трое умерли по другим причинам.

"Кавказский узел" также писал о гибели при невыясненных обстоятельствах солдата вооруженных сил Нагорного Карабаха Агаси Мкртчяна. Его тело с огнестрельным ранением было найдено 26 сентября в воинской части. Позднее Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в гибели солдата, заявив, что Мкртчян погиб в результате обстрела.

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