01 октября 2018, 20:17

Солдат погиб в Нагорном Карабахе

Геворг Аронян получил смертельное ранение в воинской части при неизвестных обстоятельствах, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"1 октября приблизительно в 10.50 (по местному времени) в одной из воинских частей, расположенной в юго-восточном направлении, пока еще при невыясненных обстоятельствах тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Геворг Аронян, 1997 года рождения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, военнослужащий был доставлен в госпиталь, где позднее скончался. В Минобороны добавили, что ведется расследование.

По данным CDSI, с января по июнь 2018 года в Армении и Нагорном Карабахе число небоевых потерь достигло 19 человек, в частности, семь солдат погибли в результате несчастных случаев, двое были убиты сослуживцами, двое скончались от болезней, один погиб из-за нарушения правил безопасности и трое умерли по другим причинам.

"Кавказский узел" также писал о гибели при невыясненных обстоятельствах солдата вооруженных сил Нагорного Карабаха Агаси Мкртчяна. Его тело с огнестрельным ранением было найдено 26 сентября в воинской части. Позднее Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в гибели солдата, заявив, что Мкртчян погиб в результате обстрела.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало документы убитого азербайджанского капитана", "Восстановление поврежденных от обстрелов домов начато в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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01 октября 2018, 20:28

01 октября 2018, 20:17

  • Солдат погиб в Нагорном Карабахе

    Геворг Аронян получил смертельное ранение в воинской части при неизвестных обстоятельствах, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

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