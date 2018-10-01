Сочинцы добились проверки застройщика после вырубки деревьев

01 октября 2018, 06:39

Полиция в Сочи по требованию прокуратуры начала проверку заявлений местных жителей о вырубке деревьев в микрорайоне, в котором планируется строительство очередного торгового центра.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября сочинцы пожаловались на то, что при строительстве торгового центра на Донской улице строители вырубили более 50 деревьев и кустарников в зеленой зоне. При этом вызванные на место полицейские, к которым сочинцы обратились с просьбой остановить вырубку и составить протоколы на лесорубов, мер не приняли. Спустя три недели после вырубки деревьев активисты получили ответ от департамента по охране окружающей среды мэрии Сочи, в котором чиновники признали, что строители уничтожали деревья и кустарники без разрешения, а нанесенный городу ущерб составил более чем 1,6 млн рублей.

Жители улицы Донской требуют остановить строительство торгового центра рядом с их домами. Сообщение о протесте местных жителей поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 15 июля. Строители захватили землю рядом с многоквартирным домом по улице Донская, 88, информировал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Ранее по заявлениям граждан было отказано в возбуждении уголовного дела. Но после того как администрация города произвела расчет ущерба, решение было прокуратурой отменено. Ранее принятое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела направлено нам на пересмотр с целью возбуждения уголовного дела по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка). Я начала новую проверку с учетом рассчитанного ущерба", - рассказала 30 сентября капитан полиции Марина Яблочкина корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что согласно статье 260 УК РФ виновным в незаконной рубке зеленых насаждений грозит до семи лет лишения свободы.

"У следствия на проведение проверки есть трое суток, согласно статье 144 УПК РФ. В случае необходимости руководитель следственного органа уполномочен продлить срок проверки до 10 суток", - пояснил корреспонденту адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

Застройщица отвергает вину в вырубке деревьев

"Я ничего не знаю о том, что были вырублены растения на участке, который предоставлен мне с торгов для строительства торгового центра. Меня нет в Сочи, я в Санкт-Петербурге. Что там творится на участке, я понятия не имею", - сказала по телефону застройщица корреспонденту "Кавказского узла".

По словам предпринимательницы, ее никто не информировал о причиненном ущербе при строительстве центра.

"Никто меня не опрашивал. Я через моего представителя подавала заявку через МФЦ на выдачу порубочного билета, ведь невозможно строить на участке, где произрастают зеленые насаждения. Но ответа от администрации я не получила. Разрешения не было выдано до сих пор", - сказала она.

Предпринимательница добавила, что "согласна уйти оттуда", если администрация отдаст все деньги, которые она заплатила за аренду этого участка с 2011 года. Аренда земли, по ее словам, обходится ей в 1,4 млн рублей в год.

По словам застройщицы, она выиграла тендер на аренду данного участка в 2011 году. Однако построить здание не смогла, так как во время подготовки к Олимпиаде в Сочи был введен запрет на любое новое строительство, а потом срок договора истек. Впоследствии она добилась продления разрешения на строительство через суд.

"У меня все законно. Но жильцов я понимаю. У них не будет солнца, если я построю этот торговый центр. Но кто мне отдаст мои деньги, вложенные в этот участок, если я не буду строиться? Пусть отдадут деньги, и я уйду. За насаждения я платить не буду, так как я их не рубила. Но буду выяснять у моего доверенного лица об этом факте. Это он занимается всеми строительными работами", - заявила застройщица.

При этом человек, которого предпринимательница назвала в качестве своего доверенного лица, отказался признать свою причастность к рубке деревьев.

"У меня в доверенности ... прописаны полномочия заниматься только документами, но не стройкой. Я к рубке деревьев не причастен. Я подавал от имени застройщицы заявку в МФЦ 24 августа на выдачу порубочного билета на девять фруктовых деревьев под пятном застройки. Месяц истек, а ответ мы до сих пор не получили, что мы намерены обжаловать в суде", - подчеркнул представитель застройщицы.

Он добавил, что видел рабочих на месте застройки и в случае необходимости "может их опознать".

Чиновники признают, что незаконная рубка деревьев застройщиками стала хронической проблемой в Сочи.

"В Сочи деревья рубят десятками в день. И мы десятками отправляем в полицию расчеты ущерба городу для возбуждения уголовных дел и взыскания сумм в бюджет города. Данную историю по улице Донская я не помню, потому что аналогичных историй, повторюсь, очень много по городу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель департамента по охране окружающей среды в Сочи Андрей Платонов.