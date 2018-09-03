Жители Сочи заявили о незаконной вырубке деревьев строителями торгового центра

03 сентября 2018, 05:30

Застройщик на улице Донской в Сочи уничтожил более 50 деревьев и кустарников в зеленой зоне, заявили местные жители.

Факт уничтожения деревьев и кустарников активисты зафиксировали вместе с лидером Общественного экологического совета Сочи. Владимиром Остапуком.

"КамАЗы в течение двух суток вывозили вырванные с корнями деревья в неизвестном направлении", - рассказала Асланхан Хусейнова, под окнами которой установили строительный забор и рубили деревья.

"В моем присутствии жильцы вызвали полицию и сделали заявление о рубке около полусотни деревьев. Разрешение на ликвидацию зеленых насаждений застройщицей и нанятыми ею рабочими предъявлено не было", - отметил Владимир Остапук.

Сообщение от жильцов дома по улице Донской поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 15 июля. Строители захватили землю рядом с многоквартирным домом, информировал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Напомним, что жители микрорайона, в котором началось строительство комплекса, 29 августа обратились в отдел СКР по Центральному району Сочи с требованием остановить стройку.

Ответа они пока не получили, вместо этого в выходные дни началась ликвидация зеленой зоны.

"На наши требования прекратить рабочие показывали нам всякие вульгарные жесты, нецензурно выражались и продолжали корчевать с корнями и грузить в машины зеленые насаждения, что мы фиксировали на фото и видео", - рассказала местная жительница Ольга Синельникова.

"Силами нашей общественной экологической организации мы провели опись всех деревьев которые находились на данной зеленой зоне. Мы насчитали и описали более полусотни многолетних деревьев и кустарников. Сегодня около полусотни мы уже не досчитались. Осталось несколько деревьев на данной территории... Жильцы намерены с описью зеленых насаждений, сделанной экологическим советом, обратиться с коллективным заявлением в полицию и потребовать возбуждения уголовного дела за уничтожение зеленой зоны", - отметил лидер Общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук.

Разрешение на рубку деревьев Управлением лесопаркового хозяйства Сочи на месте застройки не выдавалось, сообщил начальник УЛПХ Андрей Терехов.

"Разрешение на рубку деревьев УЛПХ не выдавалось, опись зеленых насаждений не производилась. Незаконная рубка деревьев карается по статье 260 УК РФ. Заявители должны обратиться к нам", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Терехов.

Отметим, что максимальная санкция по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка) составляет до семи лет лишения свободы.

Застройщица заверила, что у нее есть все необходимые документы, но не предъявила их.

"У меня все разрешительные документы на строительство есть", - сказала она. На вопрос, имеются ли разрешения на рубку деревьев, застройщица не ответила.