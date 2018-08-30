Следователи отказались расследовать жалобу жителей Сочи на застройщика

30 августа 2018, 04:17

На требование жителей микрорайона Донской в Сочи разобраться в законности строительства торгового центра следователи ответили отказом. Жителей не устроил такой ответ и они потребовали пересмотреть их заявление.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля около 50 человек в Сочи провели митинг, на котором выступили против загрязнения окружающей среды, бездействия чиновников, хаотичной застройки. Жители также пожаловались на то, что под окнами дома началась подготовка к строительству торгового центра.

Сообщение от жителей микрорайона Донской пришло на sms-сервис "Кавказского узла". Авторы написали о захвате земли рядом с многоквартирным домом. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сейчас на территории, где планируется возведение торгового центра, установлен строительный забор, выставлена охрана, завозятся стройматериалы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители близлежащих домов.

"Фактически этот участок находится между школой и жилым домом и исторически является зеленой зоной общего пользования", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" проживающая в микрорайоне Асланхан Хусейнова.

Жительница микрорайона Ольга Сурядина рассказала, что жильцы не допустят строительства "ненужных...торговых центров и домов".

"Одни машины и коммерческие объекты, детям негде играть", - сказал она.

Следователи отказались рассматривать заявление жителей

Жильцы домов обратились в правоохранительные органы, однако в ответ на заявление привлечь виновных к ответственности, поданное 20 августа, получили отписку (копии заявления жителей и ответа следователей имеются в распоряжении "Кавказского узла").

"Заявление (жителей, - прим. "Кавказского узла") не подлежит проверке и регистрации в порядке статьи 144-145 УПК РФ, так как в нем "нет конкретных данных о признаках преступлений", - говорится в ответе следственного отдела СКР по Центральному району Сочи от 24 августа.

Жителей не устроил ответ следователей и они передали руководителю следственного отдела СКР по Центральному району Сочи Юрию Бескровному жалобу (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Данная стройка несет угрозу жизни и здоровью жителей дома", - говорится в ней. Жители близлежащих домов попросили пересмотреть их заявление, поданное 20 августа.

В Следственном отделе корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили получение жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела.

"Отказ правоохранительных органов рассматривать и регистрировать данные деяния... являются как минимум нарушением порядка рассмотрения заявления о преступлении, изложенного в статье 144 УПК РФ", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш.

"У меня есть все документы. Я не могла начать строиться с 2011 года не по своей вине", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" застройщица участка.

"Кавказский узел" писал, что, по словам застройщика, она выиграла тендер на данный участок еще в 2011 году. Однако построить здание она не могла, так как во время подготовки к олимпиаде был запрет на любое строительство, а потом срок договора истек. Впоследствии она добилась продления разрешения на строительство через суд.