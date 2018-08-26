Жители сочинского микрорайона пожаловались на экологию и социальные проблемы

26 августа 2018, 01:39

Жильцы микрорайона Донской в Сочи провели митинг, на котором пожаловались на загрязнение окружающей среды, бездействие чиновников, хаотичную застройку и жилищные проблемы. Участие в митинге приняли около 50 человек.

Сообщение о митинге жителей микрорайона Донской пришло на смс-сервис "Кавказского узла" в 10.14 мск 25 августа. "Жить уже так невозможно", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

25 августа с 16 до 18 часов в Сочи прошел санкционированный властями митинг в микрорайоне Донской, где проживает 50 тысяч человек. Микрорайон считается самым не благополучным в городе по экологии и социальным проблемам. Участие в митинге приняли не более полусотни человек, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

На акции присутствовали около 15 сотрудников правоохранительных органов и чиновников мэрии. Представитель пресс-службы мэрии снимал происходящее на камеру.

Организатор митинга Вахтанг Езугбая отметил пассивность местного населения.

"Пассивность населения данного микрорайона и нежелание участвовать в массовых акциях протеста дает возможность чиновникам безнаказанно нарушать права граждан. Обнародованные на митинге проблемы должны решать мы сами, если чиновники не могут выполнять свои обязанности", -заявил он на акции.

Вахтанг Езугбая заявил, что в числе основных проблем микрорайона Донской - нарушения общественного порядка, загрязнение окружающей среды автомобилями, бездействие чиновников и сил правопорядка в отношении жалоб граждан, жилищные вопросы и застройка микрорайона коммерческими объектами.

Участница митинга, жительница дома 88 по улице Донской Наталья Синельникова рассказала, что под окнами дома началось строительство торгового центра.

По ее словам, этот торговый центр "лепят на клочке зеленой зоны между школой №10 и жилым многоквартирным домом".

15 июля более 30 жильцов дома №88 по улице Донской провели сход против строительства торгового центра, который, по их словам, нарушает их право на благоприятную окружающую среду. По словам застройщика, она заключила договор аренды еще в 2011 году, но из-за олимпиады не могла начать строительство. За эти годы она потратила на аренду участка семь миллионов рублей, и если власти города вернут ей эти деньги, она откажется от строительства.

"Мы написали письма везде..., чтобы проверили, кто торгует зелеными зонами и пожарными проездами в Сочи, и кто раздает разрешения... Но мы строить не дадим. А если центр построят, мы его все равно заставим снести. Он угрожает нашей жизни", -заявила Синельникова.

Домком дома 15 по улице Донской Ирина Рождественская рассказала, что комнаты в их общежитии чиновники "превратили в квартиры" и взвалили на плечи жильцов все тяготы ремонта, при этом половину дома мэрия отремонтировала и сдает в наем.

2 марта жильцы общежития на улице Донской провели собрание. Они сообщили, что после приватизации комнат в бывшем общежитии новые владельцы не смогли добиться от властей капитального ремонта здания. На собрании собственники комнат решили потребовать у мэрии, чтобы она забрала жилье обратно в собственность.

"Ждем своей очереди на квартиры по улучшению жилусловий. Живем по 7-10 человек на 15-18 квадратных метрах всю жизнь, при этом целый "муниципальный этаж" пустует. На просьбы передать нам эти квартиры в качестве улучшения жилусловий - тишина", - заявила она.

По ее словам, жильцы требуют оформить и закрепить за ними все комнаты в общежитии.

Председатель экологического совета города Сочи Владимир Остапук посетовал на то, что на митинг собралось так мало людей.

"В Вашем микрорайоне проживает более 50 тысяч человек, а пришли всего 50. Это один человек от тысячу? А остальные все живут отлично? Или перестали верить в то, что власть в России принадлежит народу?" - заявил Остапук на митинге.

По его словам, "микрорайон Донской - действительно самый проблемный в экологическом плане и, вместо того чтобы улучшить ситуацию, власти усугубляют ее тем, что продолжают застраивать каждый клочок земли".

Участники митинга отметили также бездействие правоохранительных органов в вопросах охраны общественного порядка и бездействие чиновников, которые решают вопросы не в пользу жителей города. На митинге была одобрена резолюция, согласно которой ее организаторы потребовали отставки местных и краевых властей.