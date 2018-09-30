Названа дата открытия Крымского моста для фур

30 сентября 2018, 12:50

Движение грузового транспорта по мосту через Керченский пролив назначено на 1 октября, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Как писал "Кавказский узел", 16 мая открылся проезд по Крымскому мосту для легковых машин и автобусов. Минтранс России анонсировал открытие движения через Керченский пролив для грузовиков к концу 2018 года. Полностью завершить строительство моста и открыть железнодорожное движение предполагалось в 2019 году.

"1 октября, в 00:00, снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", - сообщается 29 сентября на сайте информационного центра "Крымский мост".

Временные ограничения для движения автотранспорта с разрешенной массой свыше 3,5 тонн были введены на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма из-за поэтапного запуска движения на этих участках трассы, а также с связи интенсивным движением во время курортного сезона, поясняется в сообщении.

Перед открытием движения моста для большегрузов дорожники провели работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона на автомобильном подходе со стороны Керчи, а также установили стационарные досмотровые комплексы, передает со ссылкой на Росавтодор ТАСС.

Напомним, что перед продолжительными выходными с 10 по 12 июня, объявленными из-за празднования Дня России, в направлении Крымского моста возникли многокилометровые пробки, в ГИБДД подтвердили, что трассы не справляются с потоком туристов. На трассе от Краснодара до Тамани туристы пожаловались на отсутствие туалетов, придорожных кафе, отелей и нехваткой заправок. Кроме того, приезжих возмутили плохие дороги, грязные пляжи и высокие цены в Крыму.

"Кавказский узел" также писал, что в августе была задержан заместитель начальника механизированного подразделения ОАО "РЖД" по подозрению в получении более чем миллиона рублей в качестве взятки от одного из подрядчиков, занимавшегося строительством моста через Керченский пролив.